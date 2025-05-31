陳鏞基單場盜又轟 燈光秀誰按的?

獅隊田子杰（左）生涯首安、首打點同場出爐。（統一提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「台灣轟炸基」陳鏞基昨夯出追平統一獅隊史紀錄的生涯第134轟，加碼史上首位40歲級單場又轟又盜的神奇紀錄，攜手敲出生涯首安的21歲小將田子杰，率隊8：3逆轉樂天桃猿，中止4連敗，保住上半季龍頭。

獅隊陳鏞基以41歲321天之姿，成為中職單場又轟又盜最高齡打者。（統一提供）

7月滿42歲的陳鏞基仍扛得住獅隊四番，4局下對樂天先發投手黃子鵬敲安盜壘，7局下又敲追加2分的全壘打，以41歲321天超車2005年前獅隊洋砲林克，成為史上最老單場至少1轟1盜的選手，生涯全壘打數也追平「綠色坦克」高國慶，並列隊史最多轟。

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中職最年長單場又轟又盜球員

一戰兩成就 史上最高齡

有趣的是，陳鏞基近期將台鋼雄鷹終結者林詩翔在澄清湖球場登板的「燈光秀」搬到台南球場，每當有人敲全壘打，他就會化身燈光師，將休息室的電燈開開關關。陳鏞基也發現有人幫他製造「燈光秀」，「不知道是誰按的！」

獅隊先發投手布雷克開賽被樂天連續5名打者上壘，猛掉3分，所幸陳傑憲首度帶上「魚雷棒」拯救球隊，2局下在2出局擊出超前分安打，率隊單局猛攻4分大局，田子杰更在3局下追加帶有打點的生涯首安。黃子鵬僅投5局狂失6分，苦吞本季第2敗。

布雷克倒吃甘蔗，2至5局僅被敲2支安打，最終先發5局猛飆8次三振，並靠隊友大量援護，奪下本季第3勝。

對於獅隊終於止敗，陳鏞基表示，一年有120場，一定會有低潮，但相信隊友都很有經驗，「希望這一勝能延續下去，邁向季冠軍！」

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