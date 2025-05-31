亞錦賽》林昱堂奪銀不餒 記住飛的感覺

林昱堂第4跳繳出8公尺20，可惜最後被中國選手超車，無緣衛冕亞錦賽跳遠金牌。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕全國紀錄保持人林昱堂昨在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，一度以8公尺20躍居領先，不料即將到手的金牌最後卻被中國好手舒衡以2公分之差搶走，無緣成為台灣首位在亞錦賽衛冕成功的選手，不過這一跳再度證明他的實力，盼能記住這次飛翔的感覺，在明年名古屋亞運討回顏面。

林昱堂銀牌作收，仍對名古屋亞運信心滿滿。（田協提供）

台灣隊昨共斬獲3面獎牌，除了林昱堂奪銀，七項全能女將陳彩娟、女子鉛球新秀江靜緣都獲得銅牌。

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跳遠8公尺20 遭逆轉

25歲的林昱堂決賽前3跳表現平平，但也逐漸抓到感覺，第4跳重新調整步伐繳出8公尺20，一舉超越舒衡的8公尺16、日本選手山浦溪斗8公尺08，取得領先。沒想到舒衡在最後一跳竟躍出8公尺22，粉碎林昱堂衛冕夢。上屆亞錦賽林昱堂以破全國紀錄的8公尺40逆轉摘金，這次卻遭翻盤，他苦笑表示，「這好像是我生涯首度被逆轉！」

即使衛冕失敗，林昱堂還是很開心，畢竟上屆奪金後，近兩年狀態起起伏伏，如今再繳出佳績，證明仍具競爭力，他透露，「這次成績代表辜榮輝、蔡易達兩位教練課表融合有成，我會記住這次感覺，持續讓成績穩定，這次失去的就在明年亞運討回來。」另一名台灣選手林佳興跳出7公尺73，連兩屆以第8名作收。

林仲威400跨欄 挺進決賽

男子400跨欄預賽方面，林仲威跑出生涯次佳的49秒63，以排名第1挺進今天的決賽；陳建榮則以50秒80完賽，0.29秒之差無緣擇優晉級。

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