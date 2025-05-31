亞錦賽》陳彩娟這面銅牌 最想逗他開心

陳彩娟勇奪亞錦賽女子七項全能銅牌。（田協提供）

女子7項全能

江靜緣在亞錦賽女子鉛球奪銅，賽後直呼好爽。 （田協提供）

台灣暌違27年奪牌

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕陳彩娟昨以5608分收下女子七項全能銅牌，成為1998年馬君萍奪銅後，首位在亞錦賽七項全能奪牌的台灣女將，她想把獎牌送給過去曾幫助過她的人，「我真的說到做到，拿牌了！」

陳彩娟這次目標就是拿牌，昨比完第6項標槍，她已領先暫居第4的烏茲別克女將諾柏伊娃132分。她透露，最後一項800公尺就是緊跟著諾柏伊娃，不讓她領先太多。此舉果然奏效，陳彩娟不僅緊隨諾柏伊娃，更在最後衝刺階段超車，守住銅牌，僅次於印度女將阿加莎拉的5941分和中國劉靜逸的5869分。

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從出道到現在，陳彩娟一直想為台灣女子七項全能締造歷史，只是期間遭遇不少挫折，加上受傷勢所苦，但大家都沒放棄她，「大家願意幫助我，無論如何都要堅持，拿到獎牌真的太開心了！」

18歲江靜緣

鉛球逆轉奪銅

陳彩娟除了要謝謝幫助她的人，更感謝與她非親非故的教練楊清隆，「我跟教練是在國訓中心才結緣，好像沒看過他開心笑過，希望這面獎牌可以讓他真心的笑出來，而我開心就只有1秒鐘，接下來還是要繼續衝。」

首度參賽的18歲小將江靜緣，賽前興奮到睡不著，但她心想若未能奪牌，回台灣更會睡不好，為求好眠，昨最後一擲她放手一搏，以17公尺42超越烏茲別克選手納絲瑞迪諾娃的17公尺01，逆轉奪下女子鉛球銅牌，賽後開心跳舞，並大喊，「有夠爽的！」中國馬越以18公尺26摘金，另一中國女將宋佳媛17公尺78披銀。

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