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TPBL季後賽》國王9條好漢 鎮台搶頭香

2025/05/31 05:30

國王洋將沃許本（左）繳出21分、11籃板「雙十」表現。 （記者方賓照攝）國王洋將沃許本（左）繳出21分、11籃板「雙十」表現。 （記者方賓照攝）

豪哥領銜23分 痛宰戰神

林書豪（右）砍下國王全隊最高23分，在季後賽首輪開紅盤。 （記者方賓照攝）林書豪（右）砍下國王全隊最高23分，在季後賽首輪開紅盤。 （記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王昨在TPBL季後賽首戰僅9人輪番上陣，依舊打得相當強勢，林書豪繳出全隊最高23分，助隊以111：88痛宰台北戰神，系列賽取得1：0領先。

頭號種子國王在季後賽首輪碰上從季後挑戰賽出線的戰神，但首戰剛好碰上亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰，只能兵分兩路，昨僅剩林書豪、林書緯等9名球員在台灣坐鎮。

即使只剩9條好漢，國王表現依舊占上風，最多領先28分，除了4人得分上雙，籃板數也大勝戰神28個，林書豪繳出23分、9籃板，桑尼22分、14籃板，沃許本21分、11籃板，曼尼高貢獻20分。

國王教練萊恩表示，很滿意球員的表現，即使人手不足也展現出拚勁。這次赴蒙古比賽的球員6月1日凌晨就會回台，目標趕在第2戰開打前到球場，「他們很辛苦，一回來馬上要切換成比賽模式，但季後賽就是這樣，不只要照顧好身體也要把心態武裝起來。」

成為「9人戰隊」，林書豪直呼不太習慣，「肯定有影響，板凳都沒人。有很多好笑的本土球員都不在，感覺氣氛不一樣，肯定是很想念他們，加上教練團、後勤人員都拆成兩隊，就是盡力去做我們能做的。」

戰神台美混血好手雷蒙恩砍下全隊最高25分，他直言，抓不到籃板是致命傷，進攻也需要球有多一點流動。沒能把握國王陣容不完整時搶勝，主帥許皓程坦言，必須回去重新檢討，但季後賽是一整個系列賽，不是一戰定生死，得用長期作戰的方式去看待。

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