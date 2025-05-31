蒙古上演台灣內戰 猿入手杜拜門票

盧峻翔（左）手感不佳，猿隊仍擊退國王晉級BCL東亞資格賽冠軍戰。 （取自BCL官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG冠軍桃園領航猿昨在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強賽，靠著瓊斯繳出全隊最高23分，以81：62擊敗新北國王，以全勝之姿闖進今晚9點的冠軍戰，也拿下6月7日至13日在杜拜登場的正賽門票。

領航猿小組賽6戰全勝以分組第1晉級，國王則取得4勝2負獲分組第2，不過，國王得兼顧TPBL季後賽，由洪志善、陳俊男搭配艾夫伯等9名球員出征蒙古。

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人手不足的國王，開賽後一路苦戰，末節在艾夫伯帶領下一度追到4分差，只是這波反撲氣勢沒能延續，只能目送領航猿進入冠軍戰。

領航猿瓊斯攻下全隊最高23分、12籃板，李家慷砍進4顆三分球，進帳12分。不過，雙料MVP盧峻翔手感不理想，全場8投1中僅拿下7分、5籃板。

領航猿主帥卡米諾斯對於球隊繼東超、PLG後再度闖進冠軍戰感到滿意，也很開心能進入BCL正賽。提到末節國王的反撲，瓊斯認為，主要是對手改變防守方式，「但這部分我們也有準備，所以能及時調整。」

艾夫伯攻下全場最高26分，強森貢獻11分、20籃板。艾夫伯認為，大家已拚到最後一刻，但第4節有點累了，導致出現一些錯誤，讓對手輕易得分，「我對於我們球隊表現感到驕傲。」

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