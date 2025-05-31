晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蒙古上演台灣內戰 猿入手杜拜門票

2025/05/31 05:30

盧峻翔（左）手感不佳，猿隊仍擊退國王晉級BCL東亞資格賽冠軍戰。 （取自BCL官網）盧峻翔（左）手感不佳，猿隊仍擊退國王晉級BCL東亞資格賽冠軍戰。 （取自BCL官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG冠軍桃園領航猿昨在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強賽，靠著瓊斯繳出全隊最高23分，以81：62擊敗新北國王，以全勝之姿闖進今晚9點的冠軍戰，也拿下6月7日至13日在杜拜登場的正賽門票。

領航猿小組賽6戰全勝以分組第1晉級，國王則取得4勝2負獲分組第2，不過，國王得兼顧TPBL季後賽，由洪志善、陳俊男搭配艾夫伯等9名球員出征蒙古。

人手不足的國王，開賽後一路苦戰，末節在艾夫伯帶領下一度追到4分差，只是這波反撲氣勢沒能延續，只能目送領航猿進入冠軍戰。

領航猿瓊斯攻下全隊最高23分、12籃板，李家慷砍進4顆三分球，進帳12分。不過，雙料MVP盧峻翔手感不理想，全場8投1中僅拿下7分、5籃板。

領航猿主帥卡米諾斯對於球隊繼東超、PLG後再度闖進冠軍戰感到滿意，也很開心能進入BCL正賽。提到末節國王的反撲，瓊斯認為，主要是對手改變防守方式，「但這部分我們也有準備，所以能及時調整。」

艾夫伯攻下全場最高26分，強森貢獻11分、20籃板。艾夫伯認為，大家已拚到最後一刻，但第4節有點累了，導致出現一些錯誤，讓對手輕易得分，「我對於我們球隊表現感到驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中