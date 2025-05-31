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拯救尼克 布朗森10度單場30+

2025/05/31 05:30

布朗森（路透）布朗森（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布朗森、湯斯昨主場背水一戰合取56分，助尼克111：94擊退溜馬，東部決賽系列賽追2：3，布朗森直言全隊無路可退，必須挺身而出力保生機，G6週日移師溜馬主場進行。

「我們很清楚自己該做些什麼，然後上場完成任務，這是輸球就得回家的生死戰，大家都必須站出來。」尼克5人得分雙位數，布朗森火力全開，18投12中、三分彈7投4中，拚出32分，外加5籃板、5助攻，率隊捍衛主場，「我們對抗強度明顯提升，也更重視團隊攻守細節，這確實帶來很大幫助。」

帶著左膝傷勢上陣的中鋒湯斯，也有24分、13籃板的演出，他認為被逼入絕境的尼克拚出侵略性，並盛讚布朗森展現領袖風範，讓隊友大受鼓舞，「他不會一個人承擔所有責任，畢竟我們是兄弟、家人。」

布朗森、湯斯分部決賽前5戰每場都跨越20分門檻，比肩2002年勇奪總冠軍的湖人「OK連線」歐尼爾、布萊恩，榮膺史上第3對達標的雙人組合；布朗森今年季後賽已10度單場拿30分，更是東部後衛史上第4人。

溜馬錯失關門機會，前役32分大三元的主控哈里伯頓遭嚴防封鎖，僅獲8分、6助攻，替補得分後衛馬瑟倫23分，大前鋒西亞卡姆15分。

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