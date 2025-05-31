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法網》莎巴蓮卡晉級16強 小薇混雙退賽

2025/05/31 05:30

球后莎巴蓮卡晉級女單16強，繼續朝首座法網金盃前進。 （路透）球后莎巴蓮卡晉級女單16強，繼續朝首座法網金盃前進。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕白俄羅斯球后莎巴蓮卡昨於法國網球公開賽，以6：2、6：3擊敗塞爾維亞女將達妮洛維琪，晉級女單16強，下一輪將對上美國16種子阿尼西莫娃。

擁有3座大滿貫冠軍的莎巴蓮卡，送出17個致勝球，但也有15個非受迫失誤，關鍵在於5度破發，較世界排名34的達妮洛維琪多3次，持續朝首座法網金盃邁進，3戰僅掉10局的莎巴蓮卡說：「達妮洛維琪是位鬥士，我知道會有場硬仗。她打得就像世界前10高手，也相信她很快就會達成。」

此外，塞爾維亞第6種子喬科維奇6：3、6：2、7：6（7：1）解決穆泰，安抵男單32強，也締造對戰法國地主球員12勝0負完美戰績，「我必須保持高度專注，雖然有時並不容易。」喬科維奇將與會外賽殺入的奧地利黑馬米索利奇爭奪16強門票。

義大利球王辛納則以6：3、6：0、6：4淘汰38歲的加斯奎特，挺進第3輪，不但延續大滿貫16連勝，也終結加斯奎特生涯最後一舞。

謝淑薇與波蘭老戰友傑林斯基再度組軍，原打算挑戰大滿貫混雙第3冠，不過兩人已在首輪賽前退出，小薇將專心拚女雙，她與拉脫維亞名將奧絲塔朋科驚險開胡後，次輪將遭遇西斯可娃（捷克）／拉希莫娃（俄國）。

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