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林辰勳捕對時機 龍收割262分鐘大戰

2025/06/01 05:30

吉力吉撈．鞏冠（左）7局上跑回龍隊第9分，追平比數。 （記者廖耀東攝）吉力吉撈．鞏冠（左）7局上跑回龍隊第9分，追平比數。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍昨與中信兄弟上演冗長的打擊混戰，味全雖從領先到最多落後4分，卻於7局上一舉追平並逼出今年第1場進入11局的延長賽，味全靠11局上海灌4分以14：10險勝中信，耗時4小時22分是本季第1場破4小時的比賽，兩隊再次互換戰績排名，味全拉下中信回到第2，僅落後排頭統一獅0.5場勝差。

龍隊林辰勳扮演板凳奇兵，6局下接替蹲捕攻守俱佳，生涯首度獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）龍隊林辰勳扮演板凳奇兵，6局下接替蹲捕攻守俱佳，生涯首度獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

11局扳倒兄弟 戰績回第2

味全2局上以2：0先馳得點，打完6局被中信攻出2個3分大局以5：9落後，7局上發動反撲猛攻10人次，在朱育賢2分彈帶動下先追回3分，再靠林辰勳適時安打扳平戰局。兩隊在延長賽第10局各得1分，11局上味全掌握中信本季首次讓鄭凱文後援登板，以連續4支安打攻下致勝的4分。

總教練葉君璋指出，這場的重點是王維中，中繼2局無失分把戰局穩住，希望繼續調整可以愈來愈好，展現大家認為他該有的壓制能力，暫時他都會以這種方式與球迷見面，考量蔣少宏這兩天的配球似乎有點迷惘，換林辰勳接替蹲捕後不論攻守都對球隊幫助很大，讓球隊在之後的安排會更靈活。

蔣少宏有狀況 葉總神調度

林辰勳於6局下接替蔣少宏蹲捕，3安打、3打點都是生涯單場最佳，進職棒5年首次獲選單場MVP，他表示，知道自己的角色，打擊其實沒想太多，每次面對打席不管好壞，重點都是設法推進跑者，「雖然輪到我打的時候，都是壞的比較多，這場應該運氣比較好，剛好都是好的，都有把握到機會，很開心。」

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