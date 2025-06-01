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猿有台南緊箍咒 不適用魔神樂

2025/06/01 05:30

獅隊洋投飛力獅手指破皮，褲子沾了不少血跡。（記者李惠洲攝）獅隊洋投飛力獅手指破皮，褲子沾了不少血跡。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕樂天桃猿昨靠洋投魔神樂繳7局無失分優質先發，加上前6棒掃出10安，最終5：1擊敗統一獅，本季樂天在台南對獅隊3戰全敗後終於開胡，雙方僅剩1.5場勝差。

猿隊陳晨威不只猛打賞、2次盜壘，還演出外野美技守備。（記者李惠洲攝）猿隊陳晨威不只猛打賞、2次盜壘，還演出外野美技守備。（記者李惠洲攝）

踢館府城順手

猿隊魔神樂只用88球就完成7局先發。（記者李惠洲攝）猿隊魔神樂只用88球就完成7局先發。（記者李惠洲攝）

先發7局無失分

魔神樂用88球投滿7局只被敲2安無失分，拿下本季第5勝和單場MVP，連25局無責失分，他用球數精簡卻未續投第8局，樂天總教練古久保健二指出，魔神樂有點疲勞導致體力下滑，直球威力不像前幾局那麼好，因此決定換投。

近3年樂天在台南遭遇獅隊勝率僅3成44，不過魔神樂在此2度登板，總計12局投球僅失1分，他說，每座球場不太一樣，沒想太多，專注投好每一球、每一局，積極攻擊好球帶。

陳晨威猛打賞

連26場安打還雙盜

樂天開路先鋒陳晨威繳3安猛打賞，連26場比賽敲出安打，強勢挑戰2015年郭嚴文連33場安打的聯盟紀錄，另跑出2盜。本季陳晨威打擊率3成42、52安和8盜都暫居全聯盟第一，他笑說，「運氣好啦，其實今年沒做太大改變，重點是規律訓練和生活作息正常，成績自然會出來。」

獅隊先發洋投飛力獅「老症頭」再現，因扣球會摳到大拇指，他在第2局右手大拇指又投到破皮而血染球褲，只撐4局失2分退場吞下來台首敗。

飛力獅中職初登板就是對樂天，當時先發7局狂飆10K無失分奪勝投，昨二度交手落居下風。對戰敲2安的陳晨威說，飛力獅投起來感覺沒像上一場那麼好，退場才看到滿褲子都是血，原來是受傷了。

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