晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

郭家豬腳保庇 雄鷹14:0馴悍

2025/06/01 05:30

雄鷹郭阜林單場5安，改寫生涯新高紀錄。 （台鋼雄鷹提供）雄鷹郭阜林單場5安，改寫生涯新高紀錄。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕為延續「不敗洋投」後勁的連勝神話，台鋼雄鷹3位主力傷兵吳念庭、王柏融和張肇元昨都重返打線，攜手打線締造隊史單場最多24安，加上郭阜林生涯新高的單場5安，終場14：0打爆富邦悍將，奪下本季第20勝。

投手連勝紀錄投手連勝紀錄

24安隊史新猷

雄鷹後勁先發6局完全壓制悍將火力，跨季16連勝。 （台鋼雄鷹提供）雄鷹後勁先發6局完全壓制悍將火力，跨季16連勝。 （台鋼雄鷹提供）

郭阜林貢獻5支

台鋼相隔12天拉上吳念庭，讓他扛二棒扮演「打線起爆劑」，跟王柏融和張肇元合力敲7安，其中鐵捕張肇元更貢獻猛打賞、3分打點。郭阜林生涯首次單場5安，賽後站上MVP舞台直呼不可思議，「沒想過，真的很開心！」

郭阜林在5月21日才奪下單場MVP，昨賽前特別請全隊吃「郭家豬腳」，盼能帶來好運，家人也都到澄清湖看球，他說，爸媽原本覺得到現場會帶來壓力，「但我一點感覺都沒有，就跟平常一樣，很開心能在家人面前打這麼好，很感動！」

後勁不敗神話 跨季16連勝

隊友前5局就援護16安10分的強大火力，後勁先發6局只有在2局、6局面臨危機，但都能製造雙殺打化解危機，繳出6局無失分進帳跨季16連勝，超車2008年熊隊強森，寫下史上洋投最長連勝紀錄，劍指中職歷史勝投王潘威倫21連勝的聯盟紀錄。

自從後勁加入台鋼，2季合計21場先發，僅1場未繳出優質先發，其他20場都繳出至少6局、自責分3分以內的好投，包括近期的連續16場，距離強森的聯盟紀錄只差2場。

富邦則吞下單場被敲最多安的球團紀錄，加上當家主砲申皓瑋首局跑壘中「蛋」被攙扶退場，連同前天被臉部觸身球的陳真，富邦連續2天出現傷兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中