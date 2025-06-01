郭家豬腳保庇 雄鷹14:0馴悍

雄鷹郭阜林單場5安，改寫生涯新高紀錄。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕為延續「不敗洋投」後勁的連勝神話，台鋼雄鷹3位主力傷兵吳念庭、王柏融和張肇元昨都重返打線，攜手打線締造隊史單場最多24安，加上郭阜林生涯新高的單場5安，終場14：0打爆富邦悍將，奪下本季第20勝。

投手連勝紀錄

24安隊史新猷

雄鷹後勁先發6局完全壓制悍將火力，跨季16連勝。 （台鋼雄鷹提供）

郭阜林貢獻5支

台鋼相隔12天拉上吳念庭，讓他扛二棒扮演「打線起爆劑」，跟王柏融和張肇元合力敲7安，其中鐵捕張肇元更貢獻猛打賞、3分打點。郭阜林生涯首次單場5安，賽後站上MVP舞台直呼不可思議，「沒想過，真的很開心！」

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郭阜林在5月21日才奪下單場MVP，昨賽前特別請全隊吃「郭家豬腳」，盼能帶來好運，家人也都到澄清湖看球，他說，爸媽原本覺得到現場會帶來壓力，「但我一點感覺都沒有，就跟平常一樣，很開心能在家人面前打這麼好，很感動！」

後勁不敗神話 跨季16連勝

隊友前5局就援護16安10分的強大火力，後勁先發6局只有在2局、6局面臨危機，但都能製造雙殺打化解危機，繳出6局無失分進帳跨季16連勝，超車2008年熊隊強森，寫下史上洋投最長連勝紀錄，劍指中職歷史勝投王潘威倫21連勝的聯盟紀錄。

自從後勁加入台鋼，2季合計21場先發，僅1場未繳出優質先發，其他20場都繳出至少6局、自責分3分以內的好投，包括近期的連續16場，距離強森的聯盟紀錄只差2場。

富邦則吞下單場被敲最多安的球團紀錄，加上當家主砲申皓瑋首局跑壘中「蛋」被攙扶退場，連同前天被臉部觸身球的陳真，富邦連續2天出現傷兵。

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