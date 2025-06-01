林益全新書提及人名 原本全蓋牌

林益全（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林益全日前出書《All in 全力出擊：林益全的球心之道》，內容提到2017年富邦接手球隊後的「801旅」霸凌風波與在富邦悍將、統一獅的一些隊友，在棒壇與球迷間引發熱議，他昨在簽書會前表示，如果重新回到當年，處理事情的方式有很多，結果也可能會不同，想對被提到的選手說「不好意思！」

回顧801旅風波

領略做人眉角

當年林益全遭隊友林哲瑄公開發文指責不撲球，被網友戲稱「801旅事件」，如今在新書中也有所著墨，林益全指出，知道內容公開後的討論度很高，「801旅事件」的過程從不成熟到成熟，如果可以回到當年，結果可能會不同，「以我現在的心情、想法跟做法，處理事情的方式有很多，不會讓自己處理不當，這就是做人的眉角。」

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林益全表示，書中提到的人名原本要全部拿掉，出版社覺得程序上可能會整個打亂，經過溝通只拿掉一部份，「有人說，我跟人之間處得比較不好，我也一直在反省自己，怎麼去跟人相處與溝通，內容都是我經歷過的事，如果造成有些人不舒服，我要跟他們說，不好意思！」

對於許多篇幅都提到妻子林家嘉，林益全認為，職棒生涯後段這15、16年，太太對他的幫助真的很大，「她是幫我找到答案的人，所以一直提到她，前段時間她比較忙，出書跟她沒有關係，內容都是我跟出版社溝通的。」

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