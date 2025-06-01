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TPBL季後賽》海神踢館2連勝 把洲際蛋變天使

2025/06/01 05:30

胡瓏貿是海神連2場逆轉勝功臣。（TPBL提供）胡瓏貿是海神連2場逆轉勝功臣。（TPBL提供）

邱子軒、胡瓏貿

邱子軒末節發威，助海神逆轉夢想家，取得2勝優勢。（TPBL提供）邱子軒末節發威，助海神逆轉夢想家，取得2勝優勢。（TPBL提供）

點燃逆轉火

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神在TPBL季後賽首輪連兩戰上演逆轉秀，昨靠邱子軒24分領軍，以93：90扳倒第2種子福爾摩沙夢想家，帶著2連勝回到主場，將在週三（6月4日）的第3戰力拚聽牌。

海神首戰克服15分劣勢開紅盤，昨打完上半場同樣陷入40：52落後，且團隊外線命中率僅15%，易籃後最多落後13分，但胡瓏貿、邱子軒率隊吹起反攻號角，第四節團隊打出27：15的攻勢反擊，連兩戰攻克有「魔鬼主場」之稱的洲際迷你蛋。

雖然新科最佳進步獎得主蘇文儒此役因膝蓋傷勢休兵，首戰外線發威的于煥亞熄火，三分球9投0中，主力洋將威勝更只有3分進帳，但海神關鍵時刻總有本土球員挺身而出，邱子軒指出，「無論得分多寡，我上場就是盡力幫助球隊。」

一哥胡瓏貿昨晚18分有13分集中在下半場，連兩戰扮演贏球功臣，他表示，「很開心全隊在落後下沒有放棄，不斷製造對手失誤最後超前比分，這是非常值得驕傲的一件事。」

夢想家雙衛失靈

陷末節魔咒

夢想家昨在第四節讓雙衛林俊吉、蔣淯安同時在場上，仍無法避免遭逆轉的惡夢重演，蔣淯安板凳出發攻下全隊最高21分，另有6籃板、8助攻，忻沃克拿15分，先發最佳為林俊吉的13分，貝奇挹注10分，馬建豪10投2中進帳5分。

夢想家中鋒高柏鎧因大腿拉傷連兩天休兵，蔣淯安坦言，他的缺陣對球隊有一定影響，認為如果有他鎮守禁區，至少可以讓海神不會打得如此予取予求。

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