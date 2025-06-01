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林仲威400跨奪銅 40天特訓辣的值得

2025/06/01 05:30

林仲威（右）從田協秘書長王景成手中接下銅牌。 （特派記者林岳甫攝）林仲威（右）從田協秘書長王景成手中接下銅牌。 （特派記者林岳甫攝）

台灣隊1銀4銅

林仲威（右二）以49秒73勇奪亞錦賽400公尺跨欄銅牌。（田協提供）林仲威（右二）以49秒73勇奪亞錦賽400公尺跨欄銅牌。（田協提供）

中斷連4屆奪金

〔特派記者林岳甫／龜尾報導〕21歲跨欄新星林仲威昨在亞洲田徑錦標賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒73摘銅，雖未破個人最佳，但收下獎牌還是心滿意足，台灣隊本屆以1銀、4銅作收，連4屆奪金紀錄中斷。

以預賽第1名晉級的林仲威，未以奪牌為目標，只想藉由跟頂尖高手同場較勁，突破個人最佳49秒40。他決賽策略為緊跟第5道兩屆亞運金牌卡達名將桑巴，此舉使他第3個衝過終點線，銀牌卡達好手希米亞迪49秒44，桑巴以48秒整奪金。

林仲威一度銀牌在手，因希米亞迪違例失格，經申訴才拿回銀牌，第4日本選手井上舜太再提申訴遭駁回，由卡達雙雄金包銀。林仲威表示，「沒關係啦，有拿到獎牌我就很滿足了！」

林仲威今年捨棄在台灣過農曆新年，至中國四川強化速度有成，於5月大阪木南道孝紀念賽飆出生涯最佳49秒40，躍居歷年第4傑。林仲威透露，「訓練約40天並著重強化速度，真的有感進步，只是我不吃辣，所以飲食很不習慣，但成績有提升就值得。」

台灣男子400公尺接力隊因楊俊瀚舊傷復發，林柏勳在預賽拉傷，昨決賽由原班人馬魏泰陞、黃左軍搭配陳建榮、李允辰，以40秒14名列第4，地主南韓破大會紀錄38秒49奪金，令地主觀眾興奮不已。

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