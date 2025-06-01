辛納大滿貫17連勝 無愧接班人封號

辛納（路透）

球王直落三晉級16強

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球王辛納手感發燙，開賽勢如破竹連下11局，6：0、6：1、6：2輾壓捷克對手萊赫卡，義大利頭號種子安抵法國網球公開賽男單16強，也延續大滿貫17連勝，將與俄國盧布列夫爭8強門票。

「我打得非常、非常好！」辛納展現強大底線抽球實力，徹底壓制萊赫卡反擊，僅掉3局橫掃出線，23歲的「三巨頭接班人」還向團隊幽默致意，「我的教練瓦尼奧齊昨天過生日，通常他慶生時，我打得都不太好。所以這場勝利是屬於他的。」辛納自去年美網、今年初澳網奪冠，加上巴黎羅蘭加洛斯闖過3關，已連贏17場大滿貫賽事，過往對戰盧布列夫也以6勝3負領先。

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18歲「天才少女」安德烈耶娃穩紮穩打，6：3、6：1擊退哈薩克老將普丁塞娃，俄國第6種子3連勝、1盤未失挺進女單16強，「我了解普丁塞娃，打法奇特且節奏多變，是非常棘手的球員。」去年爆冷勇闖法網4強的安德烈耶娃，挺進紅土大滿貫第2週，下個對手為俄國轉籍澳洲的卡莎金娜。

台將詹皓晴、吳芳嫺女雙次輪各自落敗，加上混雙都未開胡，提前結束本屆花都之行。第9種子詹皓晴／歐兒摩絲（墨西哥）錯失2個賽末點，決勝盤被逼進搶十先盛後衰，終以7：6（7：4）、5：7、6：7（5 ：10）遭到布龍澤蒂（義大利）／李安（美國）逆襲；至於第10種子吳芳嫺／中國蔣欣玗4：6、3：6不敵達尼莉娜 （哈薩克）／克魯妮琪（塞爾維亞），也在32強止步。

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