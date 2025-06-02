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擅自取消葉伊恬大滿貫賽資格 體育署祭重罰 要求桌協道歉

2025/06/02 05:30

桌球協會逕自向WTT回絕十七歲小將葉伊恬參加美國大滿貫賽，引發軒然大波。（圖：取自WTT官網）桌球協會逕自向WTT回絕十七歲小將葉伊恬參加美國大滿貫賽，引發軒然大波。（圖：取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕十七歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，日前接獲WTT美國大滿貫賽參賽邀請，但桌球協會卻以該賽事與六月底的亞洲青少年錦標賽日期過於接近，恐趕不上參賽為由，逕自向WTT回絕葉伊恬參賽資格，引發軒然大波。

暫停桌協補助款 不排除撤免秘書長

體育署昨罕見地發表措詞強硬的聲明，要求桌協秘書處公開說明事件經過，並發表道歉聲明，今天也將發函暫停桌協所有補助款，並限期改善，否則將依國民體育法第四十三條規定撤免秘書長。

今年亞青賽將於六月廿六日至七月二日在烏茲別克舉行，美國大滿貫賽則於七月三日至七月十三日在美國拉斯維加斯舉行。據體育署相關規定，入選黃金計畫選手有義務代表國家參加世錦賽、亞錦賽、世青及亞青等四項賽事。

桌協認為亞青結束後，時間上已無法趕往美國參賽，建議具有大滿貫參賽資格的張佑安、郭冠宏、葉伊恬等選手，以代表國家參加亞青為重。

桌協強調，張佑安、郭冠宏之前已接受建議捨棄大滿貫，葉伊恬則在報名截止日當天才決定參加亞青，協會基於與其他兩位選手同步考量，最終決定通知大會葉伊恬不參加大滿貫，由另一台灣女將李昱諄遞補。

教練莊智淵質疑 桌協傷害選手權益

但教練莊智淵質疑，葉伊恬已答應參加亞青賽，況且桌協可以基於法規義務強制選手參加亞青，但無權擅自決定選手參加其他比賽的資格，向體育署陳情，要求桌協秘書長葉國欽道歉，並承諾未來謹守協助支持選手的本分，不會再有類似損害選手權益的事情發生。

體育署長鄭世忠表示，暫停補助款並不會影響選手權利，只是要給協會施加壓力，希望協會要求選手負起參賽亞青的義務，也該傾聽選手接續參加大滿貫賽的意願並予協助，不應直接代選手回絕邀請。

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