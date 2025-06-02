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TPBL》林金榜趕場照上 洪志善笑稱殘忍

2025/06/02 05:30

林金榜（記者陳志曲攝）林金榜（記者陳志曲攝）

剛結束BCL賽事2連戰

洪志善（記者陳志曲攝）洪志善（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕洪志善、林金榜、王柏智、林力仁等人剛結束在蒙古BCL賽事的2連戰，昨凌晨搭飛機返台，在TPBL季後賽G2開打前10分鐘風塵僕僕趕到球場，幾乎沒有休息就上場，讓洋將沃許本都致上最高敬意。

舟車勞頓 下午才回台

TPBL季後賽首輪與亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強賽程重疊，新北國王被迫兵分兩路，洪志善、林金榜、林力仁、陳俊男、王柏智、蘇培凱等人遠征蒙古出戰，結束2連戰後昨經由香港轉機返台，下午3點20分才抵達台灣。

即將滿40歲的林金榜第一節尾聲上陣，讓洪志善都開玩笑直呼「殘忍」，沃許本還爆料，「他上去的表情像是『為何是我』。」最終只打不到2分鐘，但沃許本認為，他們已連3天出賽，中間還得經過轉機等舟車勞頓，真的很辛苦，「不管他們打幾分鐘、拿幾分，這都很不容易，要給他們很高的肯定。」

沃許本︰致上最高敬意

39歲的洪志善第二節登場，出賽近10分鐘拿2分、2助攻，他表示，賽前就接獲總經理毛加恩的通知，因為人手不足，早有上場的心理準備，就是身體有點沉重，他也承認，這確實是他生涯最操勞的賽程，但很開心能幫主力分擔上場時間。

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