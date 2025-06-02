溜馬、雷霆決戰 6.6開打

溜馬昨以4：2淘汰尼克，繼2000年後再度闖進總冠軍賽，將和雷霆爭奪最後霸主。（美聯社）

淘汰尼克 溜馬奪東冠

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬昨在東部冠軍賽第6戰拚關門，西亞卡姆繳出全場最高31分，加上哈里伯頓雙十演出，率隊以125：108收拾尼克，系列賽以4：2勝出，繼2000年後再度闖進總冠軍賽，將和雷霆爭冠，G1將於台灣時間6月6日上午登場。

溜馬前役在尼克主場關門失利，昨全隊火力全開，團隊命中率達54.1%，三分球命中率也有51.5%，幾乎一路領先，不給對手翻盤機會。西亞卡姆砍下全場最高31分，哈里伯頓貢獻21分、13助攻。

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西亞卡姆獲東冠MVP

31歲的西亞卡姆曾在2019年助暴龍奪下隊史首冠，上季轉戰溜馬。他在東冠系列賽場均貢獻24.8分、5籃板，命中率52.4%，且有3場轟破30分，力壓當家一哥哈里伯頓抱走東冠MVP，他說：「這賽季沒人看好我們能走到這裡，我們整個職業生涯都被看扁，但我相信我的兄弟們，我們也做到了，打出團隊籃球。」

哈里伯頓雖和MVP擦身而過，但他在這系列賽表現同樣出色，場均21分、6籃板、10.5助攻、2.5抄截，成為繼魏斯布魯克和魔術強森後，史上第3位在分部決賽場均可拿下至少20分、10助攻、2抄截的球員。

尼克方面，阿努諾比攻下全隊最高24分，湯斯進帳22分、14籃板，但布朗森受限於對方防守只拿19分，寫下本系列賽得分最低。

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