泰國公開賽》吳詩儀摘銀 加值經驗

吳詩儀（路透，資料照）

不敵地主亞錦賽金牌老手

〔記者粘藐云／綜合報導〕奧運銅牌女將吳詩儀昨在泰國拳擊公開賽女子57公斤級金牌戰，以0：5不敵地主好手盧埃諾斯，收下銀牌，她也藉由這次比賽汲取經驗，持續備戰月底世界拳擊聯盟（World Boxing）賽事。

27歲的吳詩儀去年巴黎奧運摘下女子60公斤級銅牌，今年改打57公斤級，3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際賽奪金，表現穩定成長。

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27歲的盧埃諾斯原名吉丁彭，曾在世錦賽摘下銀牌、亞錦賽奪金，經驗豐富。吳詩儀面對盧埃諾斯強勁攻勢陷入落後，第2回合調整策略和對手一路纏鬥，稍微扳回一城，最終仍以0：5敗陣。

對於吳詩儀表現，教練柯文明認為，對手是地主選手且經驗豐富，必須要有壓倒性的攻勢才有辦法取勝，但仍滿意吳詩儀這次的表現，「經過亞奧運洗禮，她現在穩定性很好，這次一步一步闖進決賽，對於信心提升很有幫助。」

轉換量級再出擊 備戰月底WB賽事

柯文明表示，吳詩儀今年轉換量級，這次泰國公開賽主要是讓她多累積比賽經驗，與她這次碰上的對手相比，吳詩儀的經驗相對薄弱，能打進決賽很不容易。接下來她和「吳琴戰隊」的夥伴陳念琴參與月底在哈薩克登場的WB賽事。

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