晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

泰國公開賽》吳詩儀摘銀 加值經驗

2025/06/02 05:30

吳詩儀（路透，資料照）吳詩儀（路透，資料照）

不敵地主亞錦賽金牌老手

〔記者粘藐云／綜合報導〕奧運銅牌女將吳詩儀昨在泰國拳擊公開賽女子57公斤級金牌戰，以0：5不敵地主好手盧埃諾斯，收下銀牌，她也藉由這次比賽汲取經驗，持續備戰月底世界拳擊聯盟（World Boxing）賽事。

27歲的吳詩儀去年巴黎奧運摘下女子60公斤級銅牌，今年改打57公斤級，3月初在保加利亞舉行的斯特蘭國際賽奪金，表現穩定成長。

27歲的盧埃諾斯原名吉丁彭，曾在世錦賽摘下銀牌、亞錦賽奪金，經驗豐富。吳詩儀面對盧埃諾斯強勁攻勢陷入落後，第2回合調整策略和對手一路纏鬥，稍微扳回一城，最終仍以0：5敗陣。

對於吳詩儀表現，教練柯文明認為，對手是地主選手且經驗豐富，必須要有壓倒性的攻勢才有辦法取勝，但仍滿意吳詩儀這次的表現，「經過亞奧運洗禮，她現在穩定性很好，這次一步一步闖進決賽，對於信心提升很有幫助。」

轉換量級再出擊 備戰月底WB賽事

柯文明表示，吳詩儀今年轉換量級，這次泰國公開賽主要是讓她多累積比賽經驗，與她這次碰上的對手相比，吳詩儀的經驗相對薄弱，能打進決賽很不容易。接下來她和「吳琴戰隊」的夥伴陳念琴參與月底在哈薩克登場的WB賽事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中