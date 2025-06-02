晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

高聖恩、魔鷹開轟 台鋼擊殺悍將

2025/06/02 05:30

台鋼魔鷹開轟。（台鋼雄鷹提供）台鋼魔鷹開轟。（台鋼雄鷹提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將張育成和辛元旭昨天從傷兵名單復出，張育成演出猛打賞，包括9局上陽春砲，辛元旭也有雙安表現，但未能助隊贏球，台鋼雄鷹高聖恩和魔鷹開轟，5：4拿下2連勝。

台鋼高聖恩首轟。（台鋼雄鷹提供）台鋼高聖恩首轟。（台鋼雄鷹提供）

這場比賽因雨延後約半小時開打，第1局富邦開路先鋒林澤彬擊出二壘打，觸擊推進後，張育成的三壘滾地球換回1分，富邦1：0領先，第3局因雨中斷約1小時10分鐘，成為比賽的轉捩點。

富邦在3局上2出局後，張育成和范國宸連續安打，董子恩打擊時，比賽受雨勢影響暫停，恢復比賽後台鋼以黃紹睿接替先發投手艾速特，順利化解危機。

3局下富邦讓前2局沒有被安打的魔力藍續投，被首名打者高聖恩打出生涯首轟，曾子祐和吳念庭安打再下一城，台鋼2：1超前，從此一路領先。高聖恩以首轟加2打點，生涯首獲單場MVP。

昨賽前以全票獲選5月份打擊MVP的魔鷹，不受MVP症候群影響，5局下打出本季第12轟的陽春砲，終止本季最長的連續9場沒有全壘打。

張育成回歸 本季第3轟

張育成7局上再敲安，9局上1出局後更打出本季第3轟、追到4：5時，比賽再度因雨暫停，恢復比賽後富邦未能再追分，以1分飲恨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中