高聖恩、魔鷹開轟 台鋼擊殺悍將

台鋼魔鷹開轟。（台鋼雄鷹提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將張育成和辛元旭昨天從傷兵名單復出，張育成演出猛打賞，包括9局上陽春砲，辛元旭也有雙安表現，但未能助隊贏球，台鋼雄鷹高聖恩和魔鷹開轟，5：4拿下2連勝。

台鋼高聖恩首轟。（台鋼雄鷹提供）

這場比賽因雨延後約半小時開打，第1局富邦開路先鋒林澤彬擊出二壘打，觸擊推進後，張育成的三壘滾地球換回1分，富邦1：0領先，第3局因雨中斷約1小時10分鐘，成為比賽的轉捩點。

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富邦在3局上2出局後，張育成和范國宸連續安打，董子恩打擊時，比賽受雨勢影響暫停，恢復比賽後台鋼以黃紹睿接替先發投手艾速特，順利化解危機。

3局下富邦讓前2局沒有被安打的魔力藍續投，被首名打者高聖恩打出生涯首轟，曾子祐和吳念庭安打再下一城，台鋼2：1超前，從此一路領先。高聖恩以首轟加2打點，生涯首獲單場MVP。

昨賽前以全票獲選5月份打擊MVP的魔鷹，不受MVP症候群影響，5局下打出本季第12轟的陽春砲，終止本季最長的連續9場沒有全壘打。

張育成回歸 本季第3轟

張育成7局上再敲安，9局上1出局後更打出本季第3轟、追到4：5時，比賽再度因雨暫停，恢復比賽後富邦未能再追分，以1分飲恨。

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