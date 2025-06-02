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長中繼校正 王維中招喚球速

2025/06/02 05:30

王維中（記者廖耀東攝）王維中（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍王維中前天對中信兄弟中繼2局無失分，是他本季從先發調到牛棚後首次出賽，他昨表示，上週就被告知要轉為長中繼，畢竟當先發的狀況不是很好，希望藉由這次角色異動好好調整，但不諱言「還是比較喜歡先發」。

「還是比較喜歡先發」

王維中指出，5月25日在大巨蛋先發後，總教練就與他溝通角色轉換，今年先發成績不是很好並非遇到瓶頸，只是一直無法把賽前牛棚很不錯的狀況帶進比賽，「先發的時候，上去感覺很快就跑掉，比較會想別的東西，太想把動作、位置做好，影響到球速沒辦法出來。」

王維中本季前4場都是先發，投19.1局失9分、防禦率4.19，最快球速144公里，中繼1場投2局無失分，最快球速146公里，扣除專職中繼的2023年，生涯其餘4年都是中繼成績優於先發，總教練葉君璋前天賽後表示，王維中暫時都會以長中繼出賽。

王維中認為，當中繼不用顧慮太多，只管用力催，把最好、最大的力量都用上，前天那2局不像前幾場那樣猶豫不決，後續出賽時機就看教練安排，只希望可以盡量出賽。

先發讓位 鄭凱文轉牛棚

鄭凱文本季前6場出賽都是先發，前天也是本季首次以後援出賽，中信投手教練王建民表示，鄭凱文在5月17日投完先發後，球隊就決定讓他轉到牛棚，角色先調整為長中繼，「他今年沒有那麼穩定，球隊才會想說，不如給其他投手試試看。」

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