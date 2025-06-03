擋葉伊恬參賽 桌協不道歉 體育署宣布 暫停培訓參賽之外補助

體育署署長鄭世忠昨表示，桌協要以選手考量溝通，並點名桌協副理事長楊正雄。（記者陳逸寬攝）

卓揆指示 保障選手與教練參賽權益

〔記者許明禮、鍾麗華、林欣漢／台北報導〕智淵乒乓球館十七歲小將葉伊恬，遭桌球協會主動取消美國大滿貫賽參賽資格，桌協迄今態度依舊強硬，未公開道歉，昨僅於協會官網發出簡短聲明，「對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。將於近日內召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署及向社會大眾說明」。

署長強硬 點名桌協副理事長楊正雄

行政院長卓榮泰也指示體育署積極明快處理，協助選手與教練保障參賽權益。教育部與體育署持續發表強硬聲明，要求桌協公開道歉，昨已暫停選手培訓及參賽之外各項補助經費，不排除撤免秘書長，署長鄭世忠昨表示，桌協要以選手考量溝通，並點名桌協副理事長楊正雄，「我希望你認真思考，你要把桌球協會帶向何方」。

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據了解，桌協內部依舊不認為取消葉伊恬的大滿貫賽參賽資格有錯，依黃金計畫等相關規定，選手接受政府補助，本來就有代表國家參加國際賽事義務。亞青賽和美國大滿貫賽銜接日期只有一天，從塔什干到洛杉磯飛行時間超過廿個小時，趕不及參賽機率很大，因此兩項賽事只能擇一，理應以國家榮譽優先參加亞青賽。

桌協表示，同樣面臨二選一的還有郭冠宏、張佑安，他們接受勸說，選擇亞青放棄美國賽，只有葉伊恬不同意捨棄，協會要有一致性做法。

桌協人士表示，「桌協依制度執行體育署政策，何錯之有，現在是體育署要推翻自己的政策」。對於體育署打算動用國體法停止補助、撤免秘書長，該人士透露，桌協是人民團體，若體育署真的「動粗」，桌協已徵詢律師意見，做好法律攻防的準備。

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