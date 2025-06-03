晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

季後賽6月才結束 TPBL首季不辦頒獎

2025/06/03 05:30

桃園雲豹高錦瑋去以一身黑色勁裝、搭配編髮造型帥氣現身獲頒年度新人王，成為鎂光燈焦點。（資料照）桃園雲豹高錦瑋去以一身黑色勁裝、搭配編髮造型帥氣現身獲頒年度新人王，成為鎂光燈焦點。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL季後賽如火如荼進行中，近期也陸續公布年度獎項，不過受到季後賽結束已是6月底影響，聯盟首季將不會舉行頒獎典禮。

TPBL秘書長齊文駿強調，雖然不會舉辦頒獎典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留屬於球員的時刻。（資料照）TPBL秘書長齊文駿強調，雖然不會舉辦頒獎典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留屬於球員的時刻。（資料照）

高錦瑋去年新人王

一身勁裝成焦點

頒獎典禮除是一年一度的榮耀時刻，盛裝打扮的球員也有機會展現不同於球場的一面，中華職棒行之有年，過去T1聯盟舉辦時也獲得不少迴響，桃園雲豹後衛高錦瑋去年就以一身黑色勁裝、搭配編髮造型帥氣現身獲頒年度新人王，瞬間成為鎂光燈焦點，當時效力戰神的林秉聖獲頒年度第六人獎時，更由強恕高中恩師高從立擔任頒獎嘉賓，讓他在台上哽咽落淚。

兩次國家隊賽程、

農曆過年3度停賽

據了解，TPBL成立之初亦規劃在季末舉行頒獎典禮，讓獲獎球員有機會與親友分享喜悅，不過近期確定不會有頒獎典禮，對此秘書長齊文駿回應，聯盟經過兩次國家隊賽程、一次農曆過年假期三度停賽，賽程結束已是6月29日（如總冠軍賽打到第7戰），受到時間上的限制，舉辦典禮有難度，「許多球隊在賽季結束後就先行放假，特別是洋將都會回家，在這樣的情況下舉辦實體典禮有困難。」

秘書長︰許多球隊已放假

齊文駿表示，聯盟與所有球團討論過取得共識，也曾討論其他呈現方式，但考量上述時間限制後，決定暫緩計畫。齊文駿強調，聯盟非常重視球員的努力和榮譽，雖然不會舉辦頒獎典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留屬於球員的時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中