季後賽6月才結束 TPBL首季不辦頒獎

桃園雲豹高錦瑋去以一身黑色勁裝、搭配編髮造型帥氣現身獲頒年度新人王，成為鎂光燈焦點。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL季後賽如火如荼進行中，近期也陸續公布年度獎項，不過受到季後賽結束已是6月底影響，聯盟首季將不會舉行頒獎典禮。

TPBL秘書長齊文駿強調，雖然不會舉辦頒獎典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留屬於球員的時刻。（資料照）

高錦瑋去年新人王

一身勁裝成焦點

頒獎典禮除是一年一度的榮耀時刻，盛裝打扮的球員也有機會展現不同於球場的一面，中華職棒行之有年，過去T1聯盟舉辦時也獲得不少迴響，桃園雲豹後衛高錦瑋去年就以一身黑色勁裝、搭配編髮造型帥氣現身獲頒年度新人王，瞬間成為鎂光燈焦點，當時效力戰神的林秉聖獲頒年度第六人獎時，更由強恕高中恩師高從立擔任頒獎嘉賓，讓他在台上哽咽落淚。

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兩次國家隊賽程、

農曆過年3度停賽

據了解，TPBL成立之初亦規劃在季末舉行頒獎典禮，讓獲獎球員有機會與親友分享喜悅，不過近期確定不會有頒獎典禮，對此秘書長齊文駿回應，聯盟經過兩次國家隊賽程、一次農曆過年假期三度停賽，賽程結束已是6月29日（如總冠軍賽打到第7戰），受到時間上的限制，舉辦典禮有難度，「許多球隊在賽季結束後就先行放假，特別是洋將都會回家，在這樣的情況下舉辦實體典禮有困難。」

秘書長︰許多球隊已放假

齊文駿表示，聯盟與所有球團討論過取得共識，也曾討論其他呈現方式，但考量上述時間限制後，決定暫緩計畫。齊文駿強調，聯盟非常重視球員的努力和榮譽，雖然不會舉辦頒獎典禮，但會在行銷方面規劃更多元的方式來揭曉年度獎項，保留屬於球員的時刻。

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