法網》拒球拍脫手得分 小艾寫紅土100勝

西班牙艾卡拉茲昨力退美國好手謝爾頓，連4年打進法網男單8強。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙第2種子艾卡拉茲昨在法國網球公開賽，以7：6（10：8）、6：3、4：6、6：4力退美國好手謝爾頓，寫下11連勝，連4年站上男單8強，朝衛冕之路邁進。

力退謝爾頓 收11連勝

艾卡拉茲第2盤因球拍脫手後得分，但他主動告知主審自己擊球違規，將分數還給謝爾頓，此舉被外界大讚具有運動家精神，他表示：「我只是覺得不說我會感到內疚。」他認為要誠實且公平地對待每1分，才是運動的本質。

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艾卡拉茲首盤搶七4：6落後下，成功挽救3個盤末點，之後也都能在拉鋸階段完成關鍵破發，收下生涯在紅土賽事第100勝，只花119場就達陣，締造開放年代史上第2快，僅次納達爾的112場。

高芙9度晉大滿貫8強

女單方面，21歲的美國第2種子高芙以6：0、7：5力退俄國20種子亞歷山德羅娃，生涯第9度打進大滿貫8強，也是2001年大威廉絲之後，在單一大滿貫至少5度晉級8強的最年輕女將。

18歲的俄國「天才少女」安德烈耶娃次盤克服3：5落後，挽救1個盤末點，以6：3、7：5擊敗澳洲女將卡薩金娜，連2年晉級法網8強。

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