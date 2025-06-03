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金錢不是萬能！NBA小資球隊爭冠寫歷史

2025/06/03 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（資料照，路透）雷霆吉爾吉斯亞歷山大（資料照，路透）

雷霆、溜馬免繳豪華稅

溜馬哈里伯頓（資料照，法新社）溜馬哈里伯頓（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬和雷霆總冠軍賽G1將在台灣時間6月6日登場，這是NBA史上首次出現兩支不用繳納豪華稅的隊伍對決，也代表「小資球隊」逐漸打出競爭力。

NBA設立薪資上限和豪華稅目的，主要為避免豪門球隊砸錢網羅一線球星壟斷市場，讓小市場球隊保有競爭力。以2024-25球季為例，這季必須繳納豪華稅的設定約為1.7億美元，團隊薪資超過1.7億必須繳稅。

據外媒資料，雷霆這季團隊薪資約1.65億美元，排名聯盟第25，溜馬則約1.69億美元，位居聯盟第20，兩隊都沒超過1.7億，不用繳納豪華稅。不過，這兩隊在分部冠軍賽分別擊敗團隊薪資排名第2的灰狼和第4的尼克，讓小本經營的球隊增添信心。

本季團隊薪資最高

太陽卻無緣季後賽

反倒是這季團隊薪資最高的太陽無緣季後賽，第5名的湖人首輪出局，第3名的塞爾提克也在次輪止步。溜馬中鋒透納說：「我認為超級球隊已經不像過去一樣有效了，現在的潮流就是年輕球員在場上奔跑，靠團隊的力量，奧克拉荷馬也在做同樣的事。」

爭冠雙雄 皆年輕人當家

除了豪門球隊已非爭冠保證，當今NBA也是年輕人天下，據NBA官網開季時統計，雷霆團隊平均年紀約24.1歲，為全聯盟最年輕，溜馬平均也僅25.2歲，兩名當家一哥年紀也不大，吉爾吉斯亞歷山大才26歲，哈里伯頓25歲，但已打出競爭力。

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