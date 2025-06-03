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中職明星賽人氣王 江坤宇甩開陳傑憲

2025/06/03 05:30

統一獅陳傑憲（資料照）統一獅陳傑憲（資料照）

領先逾2萬票

中信兄弟江坤宇很有機會繼2023年後，再次登上明星賽人氣王。（資料照）中信兄弟江坤宇很有機會繼2023年後，再次登上明星賽人氣王。（資料照）

有望再登基

中信兄弟岳東華（資料照）中信兄弟岳東華（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職明星賽票選進行1週，各位置的選情毫無懸念，僅先發投手徐若熙、外野手第1名陳傑憲的球衣不是黃色，陳傑憲雖親自喊話「讓我當上人氣王」，截至昨晚6點仍落後江坤宇逾2萬票，江坤宇很有機會繼2023年後再次登上明星賽人氣王。

中職2025年明星賽 票選第一週各位置領先者中職2025年明星賽 票選第一週各位置領先者

黃潮迅速霸榜

中信兄弟高宇杰（資料照）中信兄弟高宇杰（資料照）

徐若熙、陳傑憲除外

味全龍徐若熙（資料照）味全龍徐若熙（資料照）

今年明星賽網路投票自5月27日展開後，中信兄弟球員迅速「霸榜」，一度在捕手領先的戴培峰於日前被高宇杰超車，兩人差距不到1000票是各位置最激烈，徐若熙、陳傑憲雖是茫茫黃海中兩座孤島，領先優勢各不到5000、1萬4000票都可能相繼被淹沒。

可能形成

Team Brothers vs. Team Others

在「黃金戰衣」加持下，不論是生涯0勝3敗的盧孟揚、在一軍才投15.1局的伍立辰，票數都從15萬起跳，由於徐若熙、陳傑憲進入台灣隊名單的機率很高，今年明星隊可能寫下「Team Brothers vs. Team Others」的紀錄，至於味全龍陳子豪卸下「黃金戰衣」後只拿1萬2113票，比生涯在一軍僅出賽12場的中信新秀許庭綸還少7000票。

前次非黃衫軍人氣王

追溯2004年張泰山

江坤宇自票選開跑就一路領先，在游擊手不僅連張育成8萬2488票都看不到車尾燈，票數更比除張育成外其他10位候選人合計還多。中職明星賽前次由非兄弟球員當選人氣王要追溯到2004年興農牛張泰山，統一獅前次獲人氣王是2001年黃甘霖。

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