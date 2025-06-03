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自由紀錄台》連5個半季勝率不到5成 悍將剩3敗扣打

2025/06/03 05:30

悍將教頭陳金鋒率隊拚避免再寫不名譽紀錄。 （資料照）悍將教頭陳金鋒率隊拚避免再寫不名譽紀錄。 （資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕即便「部長」張育成傷癒歸隊就演出猛打賞還開轟，仍無法幫助富邦悍將在6月第1天從贏球開始，雖然連續5個半季勝率不到5成近在咫尺，在上半季只剩20場比賽的重點除了重整隊型與戰力，目標應該放在避免再寫不名譽紀錄。

中職球隊連續半季勝率低於5成中職球隊連續半季勝率低於5成

最快本週達成 平史上第4長

中職球隊上半季最低勝率中職球隊上半季最低勝率

富邦悍將自2023年上半季起，每個半季都是輸多贏少，今年上半季打完2/3已經28敗，再輸3場就是連續5個半季勝率不到5成，最快本週在主場新莊達成，屆時追平中職史上第4長，在隊史是第4次，也是富邦接手球隊後第1次，中職紀錄是連續9個半季勝率不到5成，自1993年上半季起橫跨富邦前身俊國熊、興農熊、興農牛3個階段。

客場再贏3場 避免難堪紀錄

富邦上半季客場戰績3勝19敗、勝率0.136，雖比第一金剛於2003年上半季客場勝率0.167還低，但富邦還有8場客場比賽可以努力，只要在客場再贏3場，上半季客場勝率確定不會低於0.200，今、明兩天在花蓮對味全龍只要1勝1敗打平，創紀錄的壓力可以減輕不少。

6月搶6勝 上半季勝率逾3成

中職上半季只有3次球隊勝率不到0.300，富邦含前身興農雖佔兩席，只要在6月還剩20場比賽再贏6場，上半季從12勝推進至最少18勝，勝率確定不會低於0.300，可以再閃掉1個不名譽紀錄，以4月7勝、5月5勝的產能來看，難度應該不會太高。

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