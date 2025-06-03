台鋼明年續留魔鷹？ 領隊︰土投戰力是關鍵

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹不但以全票拿下5月份打擊MVP，前天轟出本季第12發全壘打更繼續傲視全聯盟，如今上半季進行中就已出現「台鋼明年會留魔鷹嗎？」的討論聲浪，台鋼領隊劉東洋昨表達「當然希望留住魔鷹」的球團目標，但他也提到關鍵是必須厚植本土投手戰力。

「當然希望留住魔鷹」

201公分的魔鷹去年在台鋼首個一軍球季就展現巨大威脅性，以30轟、99分打點拿下打擊雙冠王，今年開季雖因大腿拉傷缺陣近3週，但歸隊後就迅速「趕進度」，5月更以追平史上洋砲單月最多的9轟，成為台鋼隊史首位勇奪單月MVP的野手，目前在全壘打榜上領先排名第2的樂天桃猿林立5轟。

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葉總︰取決先發投手

然而，台鋼明年就將失去一軍可多登錄1名洋將的新軍優惠，在以「洋投優先」的中職文化下，能否繼續看到魔鷹的狂轟猛炸，提早成為討論話題。以第5隊身份重回中職的味全龍總教練葉君璋不諱言，若當時龍隊第3年有魔鷹這種等級洋砲，「我覺得應該會留，的確是可以考慮」。

多1名洋將優惠將到期

只是葉總坦言，「本身先發投手夠不夠，這是滿大的問題。」這個問題也會成為台鋼明年在取捨時的關鍵，劉東洋就提到，「在留住魔鷹之前，我們在這個球季必須藉由自身培養或季中選秀，去厚植我們的本土投手戰力。」魔鷹當然有吸引力，但劉東洋強調，「還是要維持好的比賽品質給球迷看，投手也是很重要的一環，中間的取捨，球團會比較困難。」

魔鷹目前的高人氣不在話下，劉東洋在這兩年也對他的渲染力很有感，「他是求勝意志和企圖心都很強的外籍選手，隊友敲再見安打時，他一定會衝到場中慶祝，滿開心他融入這個團隊。」

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