玉山盃6.5兩地開打 將選出U18世界盃台灣隊

玉山盃青棒賽6月5日開打，將選出U18世界盃台灣隊。（棒協提供）

林政華勉學弟再度奪冠

〔記者吳清正／台北報導〕國內青棒最重大賽事玉山盃6月5日開打，將選出參加U18世界盃的台灣隊。曾代表台灣隊贏得2019年U18世界盃冠軍的樂天桃猿外野手林政華，昨天也出席玉山盃賽前記者會，勉勵學弟們全力以赴再奪冠軍。

U18世界盃9月沖繩舉行

以平鎮高中為主的桃園市將尋求3連霸，以穀保家商組軍的新北市則是最強挑戰者。玉山盃後選出的代表隊集訓後將於9月初前往日本沖繩，參加U18世界盃。台灣隊於2019年第3度奪冠，終止美國隊的4連霸，但最近兩屆都屈居亞軍。

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桃市拚3連霸 新北將挑戰

林政華表示，入選國家隊和打職棒是每個球員從小的夢想，當年拿到冠軍，對自己進到職棒幫助很大，希望學弟們保持熱情和初衷，在玉山盃和國際賽舞台全力以赴。

玉山盃預賽將自6月5日起，在高雄市立德棒球場和桃園市青埔棒球場兩地開打，現場不收門票，6月13、14日的4強決賽，將移師新莊棒球場，同樣不收門票，冠軍戰還有限量的來場點心、測速遊戲攤位等週邊活動。

6月5日起賽事將透過 Getwin Sport的youtube、twitch及愛爾達體育４台，還有公視+等多種網路平台進行實況轉播。6月10日起，緯來精采台、東森電視台和四季線上OTT也將陸續加入轉播行列，6月14日下午１點在新莊棒球場的冠軍戰，緯來體育台也會加入實況轉播。

冠軍戰並將邀請北一女樂儀旗隊進行賽前表演，還將舉辦簡訊抽獎活動，球迷可透過轉播過程中螢幕上出現的活動QR-code或是在新莊棒球場現場，掃瞄現場廣告或外野大螢幕上的活動QR-code，就有機會抽中「Sony PS5數位版」、「AirPods 4 真無線藍牙耳機」及下午茶餐券等好禮。

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