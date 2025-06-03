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世界盃冠軍戰最後接殺 林政華突破心魔

2025/06/03 05:30

樂天桃猿外野手林政華（左）出席玉山盃青棒賽記者會，勉勵學弟們挑戰U18世界盃冠軍。（棒協提供）樂天桃猿外野手林政華（左）出席玉山盃青棒賽記者會，勉勵學弟們挑戰U18世界盃冠軍。（棒協提供）

〔記者吳清正／台北報導〕曾在2019年U18世界盃冠軍戰完成最後接殺的樂天桃猿外野手林政華，昨天出席玉山盃青棒賽賽前記者會，回憶當年拿下最後出局數，林政華表示，不但突破心魔，也是棒球生涯的轉捩點。

林政華高二才從捕手轉任外野手，他表示，現在回頭來看，這個改變是正確的，不過，當時自己在同期選手中並不算突出，沒有想過可入選台灣隊，但也因此壓力比較小，可以保持熱情、享受比賽。

前場接球失誤 冠軍戰首坐板凳

林政華回憶當年奪得世界冠軍共經歷10場比賽，前9場都是先發，但是第9場對加拿大的第9局2出局後，他發生接球失誤，冠軍戰首次坐板凳。

林政華表示，冠軍賽前和林昱珉傳接球時，他開玩笑說今天要接殺最後1個打者，沒想到真的在比賽後段上場代守，第9局2出局後，球又朝著他而來，一時之間想到前一場的失誤，判斷也出了一點小差錯，還好最後跳起來還是完成接殺，有突破心魔的感覺，這個冠軍對於他進入職棒幫助很大。

林政華今年獲得生涯最多的先發機會，但是也因此面臨體能撞牆期。林政華表示，春訓時教練原本告訴他，今年還是以代守、代跑為主，沒想到開季就有先發機會，自己也把握住了，不過，第1次密集出賽、打滿全場，目前體能有些下滑，如何去調適和突破是最大課題。林政華在桃猿40場比賽中出賽34場，打擊率2成90，尤其還有3轟，在猿隊僅次於林立的7轟。

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