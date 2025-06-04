陳連宏被趕出場 激將失利3連敗

伍鐸先發6局無失分，率龍隊完封悍將。（味全龍提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕1次關鍵的妨礙守備判決，使得富邦悍將形成大局追分的機會消失，以0:5敗給味全龍。排名最後的富邦慘遭3連敗，12勝29敗，勝率跌破3成大關，只剩2成93。

龍隊新人曾聖安昨日重返一軍，貢獻2安打、2打點，生涯首獲單場MVP。（味全龍提供）

富邦前4局以0:4落後，第5局率先上場的高捷安打，董子恩被觸身球，無人出局攻佔一、二壘，林澤彬擊出三壘方向滾地球，高捷跑向三壘時為了閃球，差點和三壘手劉基鴻發生衝撞，劉基鴻也因此未能即時處理球，雖然味全沒有提出挑戰，裁判決定主動使用重播輔助判決，成了比賽的關鍵之一。

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富邦首席教練陳連宏（左）昨被驅逐出場。（資料照）

悍將妨礙守備

追分大局落空

裁判檢視重播畫面後判定高捷妨礙守備出局，引發富邦總教練陳金鋒和首席教練陳連宏衝進場內抗議，陳連宏被驅逐出場，比賽恢復後王正棠安打形成滿壘，但是申皓瑋打出雙殺打。這個妨礙守備讓富邦至少少得2分，原本有大局的機會卻一分未得。

味全伍鐸先發6局，雖然被擊出偏多的7支安打，仍力保不失分，拿下本季第3勝；昨天重返一軍的新人曾聖安2安打、2打點，生涯首獲單場MVP，吉力吉撈也打下2分打點，朱育賢和劉基鴻也有雙安表現，朱育賢連11場安打、連13場上壘、連4場得分。

花蓮人曾聖安

敲勝打奪MVP

花蓮太巴塱小孩曾聖安在2局下擊出關鍵安打，敲進勝利打點，他表示，能回到家鄉熟悉的花蓮球場打球特別有感覺，回想在二軍期間，都在強化身體素質，不足的地方，每天一直加強訓練。

富邦繼張育成於週日歸隊，開季從傷兵名單出發的張育成哥哥張進德也在昨天重返一軍，擔任先發指定打擊，4打數1安打。

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