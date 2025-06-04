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誰是操偶師? 獅發文聲援陳傑憲

2025/06/04 05:30

陳傑憲將擔任大聯盟白襪隊「台灣日」開球嘉賓。（資料照）陳傑憲將擔任大聯盟白襪隊「台灣日」開球嘉賓。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅陳傑憲應邀擔任芝加哥白襪隊6月28日的「台灣日」活動開球嘉賓，由於當天還在球季中，引發部份球迷批評，陳傑憲隨後在社群媒體上PO出「操偶圖」，更造成熱議，統一球團昨天發表聲明說明原委，希望能平息風波。

陳傑憲應邀參加大聯盟活動雖然是好事一件，但是6月28、29日統一還有對富邦悍將和樂天桃猿的補賽，部份球迷批評，認為職棒球員不應在球季中離隊。

陳傑憲隨後在IG上PO出「操偶圖」，球迷紛紛猜測是否暗示自己身不由已？陳傑憲深夜再發文表示：「身為球員，我永遠以比賽和戰績為優先。」而針對一連串的風波，統一球團也在昨天發出聲明。

6/28赴白襪開球

三方有共識

統一球團表示，今年4月經紀公司接獲邀請陳傑憲出席白襪隊台灣日活動，當時就向主辦單位表明以不影響球隊賽事為原則，5月中旬的1場比賽因雨延到6月28日補賽，經球團和教練團討論，經整體評估後同意陳傑憲代表球隊出席台灣日活動。

統一球團指出，過去未曾有現役台灣職棒球員參加台灣日活動，主辦單位期待陳傑憲以台灣隊長和世界冠軍MVP的身份參與，陳傑憲並未收取任何出席費用，為了避免陳傑憲太過勞累，往返皆安排搭乘商務艙，並有防護員同行。

統一球團強調，此次活動安排並非單方面由選手決定，相關溝通與協調均基於三方共識進行，球團亦也理解並尊重球迷對球隊表現的關心與期待，將持續與主辦方就後續安排保持密切聯繫。

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