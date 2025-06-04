鄭浩均週六先發 增重10公斤亮相

中信兄弟鄭浩均。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕鄭浩均經過一年多的復健，昨天首次在中信兄弟一軍隨隊，預計週六（6月7日）迎來本季初登板，在新莊對富邦悍將擔任先發投手，他表示，期待回到一軍已經很久，得知即將先發感到很興奮，「終於把我叫上來了，謝謝教練還有想到我。」

鄭浩均於2023年勇奪年度新人王，季後接受韌帶重建手術，去年整季報銷都在復健，今年4月在二軍展開復健賽，他表示，復健都按照進度走，不論球數、局數都達到教練的預期，過程其實不會很辛苦，「難得有這麼多時間可以準備，我就換個方式思考，更用心在自己身體上面。」

請繼續往下閱讀...

鄭浩均認為，開刀後最大的不同，在於身材明顯比以前粗壯，體重也從96公斤增至106公斤，但沒有影響投球的機制，「復健初期沒辦法丟球，就瘋狂把自己練壯，練完手臂發現腳也變壯，不知不覺全身都大一號，我算蠻幸運的，雖然很久沒丟，手感卻沒有差太多。」

總教練平野惠一指出，鄭浩均經過手術與復健，終於準備回到一軍，過程中的困難與痛苦，其他人是無法想像的，「他一直很衝、很有活力，進度要靠防護員幫忙踩煞車，我在春訓看他牛棚，瞄到測速槍有160公里，我一直跟他說『不要那麼急』，他開完刀的球速，可能比徐若熙還猛喔！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法