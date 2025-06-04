古林39球傷退 恐怕長期缺陣

古林睿煬昨先發不到3局退場，傳出左腹斜肌受傷消息。 （資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣金孫」古林睿煬昨不僅未能達成賽前監督新庄剛志「116球完封」目標，還出現讓新庄最不想看到的傷退場景，僅用39球面對10人次投2.1局飆2K退場，不但是他轉職日職以來的最短局數先發，賽後還傳出疑似左腹斜肌受傷、恐長期缺陣的利空消息。

先發2.1局出狀況

疑似左腹斜肌受傷

日職交流賽昨開打，日本火腿在主場迎接阪神虎大軍到來，兩隊不但目前戰績分居洋聯和央聯第1，且阪神雖是客隊但球迷氣勢十足，讓「首位對決」宛如總冠軍戰提前開打般刺激。開賽前兩隊先為昨辭世的長嶋茂雄默哀，不管新庄或阪神監督藤川球兒的神情都很沉重。

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這是古林本季第5場先發，也是他在Es Con主場第4度掛帥先發，前兩次出賽都在主場繳出優質內容，其中5月11日對樂天金鷲更繳出98球的完投完封勝。新庄賽前就期許古林再來一場完封，而他雖在首局以155公里直球K掉阪神4棒佐藤輝明、化解三壘有人危機，但3局上1出局對3棒中野拓夢投出137公里指叉球後，就在投手丘上出現異樣。

古林在投手教練加藤武治喊暫停上丘交談後，就進入休息室治療，隨後由第1任後援投手齋藤友貴哉接替，昨役火腿共動用6名後援投手，僅玉井大翔在6局上挨大山悠輔陽春砲，終場0：1落敗。加藤賽後並未說明詳細狀況，但表示可能不是跳過一次先發就能解決，必須做好古林暫時無法出賽的準備。

阪神先發投手才木浩人在去年12強賽對台灣隊繳出5.2局無失分好投，本季曾在5月20日對巨人繳出完投完封勝，昨則以99球投完8局飆5K無失分，拿下本季第5勝。

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