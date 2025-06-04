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長嶋茂雄辭世 ON連線王桑獨惆悵

2025/06/04 05:30

日職巨人傳奇球星長嶋茂雄昨因病逝世，享壽89歲。（產經新聞提供）日職巨人傳奇球星長嶋茂雄昨因病逝世，享壽89歲。（產經新聞提供）

日棒傳奇病逝 享壽89歲

王貞治（左）與長嶋茂雄組成巨人「ON連線」。（產經新聞提供）王貞治（左）與長嶋茂雄組成巨人「ON連線」。（產經新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日本棒壇昨傳來悲痛消息，讀賣巨人終身名譽監督「棒球先生」長嶋茂雄因肺炎辭世享壽89歲，不但當年和他打造巨人王朝的王貞治親自前往弔唁，遠在美國的大谷翔平則開轟致意，用不同方式緬懷這位不朽巨人。

王貞治（右）與長嶋茂雄是巨人9連霸時期雙核心。（產經新聞提供）王貞治（右）與長嶋茂雄是巨人9連霸時期雙核心。（產經新聞提供）

長嶋茂雄球員生涯在巨人軍17年累計444轟、1522分打點和3成05打擊率，退役後執掌巨人兵符15季，累積1034勝889敗，並兩度率隊拿下日本一總冠軍。

姓氏N字母開頭的長嶋和王貞治當年組成「ON連線」，是巨人1965到1973年間完成9連霸的兩大核心，兩人各自成為監督後在日本大賽的「ON對決」，也讓球迷津津樂道。

在王貞治心中，2000年他率大榮鷹迎戰長嶋巨人軍的總冠軍賽對決，就是珍貴回憶，「對長嶋先生來說，也許不是什麼特別的事，但對我而言，真的是一場特別且精彩的日本大賽。」

王貞治對長嶋在2004年腦中風後的辛苦復健也很感慨，「我真的忍不住會想，為什麼一位為社會做出如此多貢獻的人，卻要承受那麼多苦難？」

日本球界對傳奇離世都表達不捨，2004年接替恩師長嶋擔任雅典奧運日本隊監督的中畑清，更泣不成聲地說：「因為他就是我的人生啊。」

大谷越洋悼念 中畑清痛哭

效力道奇的大谷翔平除了在社群媒體發文並貼出合照盼他安息，昨對大都會7局下轟出本季第23號全壘打，也讓球迷在網路感嘆：「簡直就像是向長嶋先生致意的追悼一擊！」

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