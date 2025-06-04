晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大阪人古久保 不敢高調迷長嶋

2025/06/04 05:30

1974年10月長嶋茂雄在後樂園球場引退。（產經新聞提供）1974年10月長嶋茂雄在後樂園球場引退。（產經新聞提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕日職傳奇球星長嶋茂雄昨病逝，中信兄弟、樂天桃猿兩位日籍總教練平野惠一、古久保健二同表悼念，兩人棒球生涯一路走來都曾受到長嶋的啟發，得知長嶋過世感到非常遺憾，感謝長嶋對日本棒球與國家做出的貢獻。

2001年亞錦賽

平野曾獲長嶋調教

平野表示，進職棒前入選日本隊，參加2001年在新莊舉行的亞錦賽，身為總監督的長嶋專程來台，對球員有獨特的觀察與溝通方式，「我擊出幾個不錯的球都被接殺，長嶋賽後跟我說，你最近阿搭力都不錯，但都被接殺，是不是做了什麼壞事？要多做好事，阿搭力才會變成安打。」

平野指出，第一位教他打球的是父親，因為父親也是三壘手，很喜歡長嶋，不論打擊、守備、傳球都模仿長嶋的動作，「長嶋在我們家是令人憧憬的存在，我沒買過長嶋的球衣或商品，因為不需要，在我小時候，父親對我而言就等於長嶋。」

古久保從小就景仰長嶋，因為球員時期都在洋聯，與擔任巨人監督的長嶋只有幾面之緣，但長嶋在日本的地位非常崇高，且影響力不只侷限在棒球，「他的比賽帶給日本國民感動與勇氣，與王貞治擊出全壘打的畫面永遠刻在大家心中。」

古久保透露，當年電視幾乎只轉播巨人與阪神的比賽，長嶋是超級巨星，他在家裡會邊看電視邊學長嶋的動作，「他從球員退休時我才10歲，我有做一件他的球衣，但我是大阪人，不能穿巨人的球衣，只能趁在公園傳接球時偷偷穿。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中