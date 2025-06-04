大阪人古久保 不敢高調迷長嶋

1974年10月長嶋茂雄在後樂園球場引退。（產經新聞提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕日職傳奇球星長嶋茂雄昨病逝，中信兄弟、樂天桃猿兩位日籍總教練平野惠一、古久保健二同表悼念，兩人棒球生涯一路走來都曾受到長嶋的啟發，得知長嶋過世感到非常遺憾，感謝長嶋對日本棒球與國家做出的貢獻。

2001年亞錦賽

平野曾獲長嶋調教

平野表示，進職棒前入選日本隊，參加2001年在新莊舉行的亞錦賽，身為總監督的長嶋專程來台，對球員有獨特的觀察與溝通方式，「我擊出幾個不錯的球都被接殺，長嶋賽後跟我說，你最近阿搭力都不錯，但都被接殺，是不是做了什麼壞事？要多做好事，阿搭力才會變成安打。」

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平野指出，第一位教他打球的是父親，因為父親也是三壘手，很喜歡長嶋，不論打擊、守備、傳球都模仿長嶋的動作，「長嶋在我們家是令人憧憬的存在，我沒買過長嶋的球衣或商品，因為不需要，在我小時候，父親對我而言就等於長嶋。」

古久保從小就景仰長嶋，因為球員時期都在洋聯，與擔任巨人監督的長嶋只有幾面之緣，但長嶋在日本的地位非常崇高，且影響力不只侷限在棒球，「他的比賽帶給日本國民感動與勇氣，與王貞治擊出全壘打的畫面永遠刻在大家心中。」

古久保透露，當年電視幾乎只轉播巨人與阪神的比賽，長嶋是超級巨星，他在家裡會邊看電視邊學長嶋的動作，「他從球員退休時我才10歲，我有做一件他的球衣，但我是大阪人，不能穿巨人的球衣，只能趁在公園傳接球時偷偷穿。」

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