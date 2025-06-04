秘書長致歉葉伊恬、莊智淵 桌協、體育署3點聲明

桌協、體育署昨發表3點聲明。（記者林曉雲翻攝）

取消選手參賽資格惹議

桌協逕自取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格引發爭議，教育部政次張廖萬堅（中）、體育署長鄭世忠（左）、桌球協會理事長趙重光（右）昨協商達成共識。（記者林曉雲攝）

〔記者粘藐云、林曉雲／台北報導〕桌球協會日前逕自取消智淵乒乓球館17歲小將葉伊恬美國大滿貫參賽資格，引發體壇和政壇軒然大波。事件在延燒多日後昨天出現轉折，教育部次長張廖萬堅邀集體育署長鄭世忠、桌球協會理事長趙重光、秘書長葉國欽等人協商1個多小時後達成共識，葉國欽也向葉伊恬和教練莊智淵公開致歉，失格事件正式落幕。

桌協日前因自行取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格一事和體育署槓上，鄭世忠發表措詞強硬的聲明，要求桌協在1天內公開道歉，否則將暫停所有補助，並依國體法撤免秘書長。

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但桌協認為葉伊恬是黃金計畫選手，應以代表國家參加亞青優先，不認為決策有錯，甚至將鄭世忠傳給葉國欽的最後通牒公開在協會官網，信中提到，「若桌球協會從理事到管理階層至今仍無法真正理解什麼是以選手為核心的良善治理思維，那麼建議集體退出，體育署不再支持貴會。」這番語氣不善的言詞也徹底激怒桌協。

張廖邀三方協商1個多小時

眼看爭議難以平息，昨張廖萬堅邀集三方進行約1個多小時協商，會後也共同召開記者會發表3點聲明。第一、桌球協會秘書長葉國欽對於美國大滿貫報名截止日期前，因時間緊迫，思慮欠周，無法與莊智淵教練取得共識，直接取消葉選手參賽資格，公開致歉。

第二、桌協未來在選訓及所有會務推動要以選手為核心，和選手及教練有更充分溝通。第三、體育署將和桌協共商，爭取國際賽事在我國舉辦，為選手打造更寬廣的國際競技舞台。

鄭世忠表示，這份聲明已交給莊智淵和葉伊恬的母親，他們都接受道歉。

莊智淵︰至少協會願意認錯

目前正帶領葉伊恬飛往科索沃參加WTT支線賽的莊智淵表示，雖然他的訴求沒有百分百達成，但至少協會願意認錯道歉，事情也算告一段落。

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