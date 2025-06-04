TPBL》今阻海神聽牌 夢想家力求破「防」

夢想家蔣淯安（資料照，TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕系列賽2：0領先的高雄海神，今天季後賽第3戰回到主場要力拚聽牌；盼能扳回一城的福爾摩沙夢想家，除了本土一哥蔣淯安的發揮，長人高柏鎧能否回歸也將左右戰局。

海神邱子軒。 （資料照，TPBL提供）

蔣淯安指揮

重振士氣

系列賽前兩戰在主場被逆轉，蔣淯安坦言，確實對球隊士氣有影響，下一戰得在防守策略上進行修正。球評林冠綸認為，夢想家前兩場在末節被逆襲，主要是體力下滑影響出手選擇，加上海神針對性防守做得很好，影響夢想家的進攻。

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高柏鎧歸期

影響戰局

高雄巨蛋被視為聯盟內數一數二難打的主場，但林冠綸認為，夢想家要在這裡扳回一城並非不可能，且他們已陷入絕境，無論攻防都會更強悍。他指出，高柏鎧能否回歸將影響戰局，「夢想家攻守戰術不少都是圍繞在他身上，加上他又有很好護框能力，若能回歸肯定有幫助。」

貝奇火力復甦是關鍵

另外，林冠綸認為，貝奇的火力能否正常輸出也是關鍵，他本季場均17.8分、9.9籃板，但這兩戰平均只拿7分，「海神對他的針對性防守做得很好，出手困難也挑起他的情緒，他還得去思考怎麼突破或是要到犯規。」

至於前兩戰貝奇對胡瓏貿、邱子軒做出有危險性的動作，引發球迷撻伐，林冠綸表示，球員肯定是要盡力去幫助球隊，但前提是不能去傷害其他球員。

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