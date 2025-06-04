法網》擊敗中國一姊 莎巴蓮卡復仇

喬科維奇法網百勝，史上第2人。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕白俄羅斯球后莎巴蓮卡昨於法國網球公開賽，以7：6（7：3）、6：3擊敗中國女將鄭欽文，挺進女單4強，不但追平紅土大滿貫生涯最佳戰績，也回報先前羅馬8強輸球之仇，將與波蘭4冠后史薇泰克爭奪決賽門票。

球后莎巴蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，挺進法網女單4強。（法新社）

球后1盤未失 挺進女單4強

「我在羅馬時相當疲憊，說實話，一直在想自己不應該參賽。」如今莎巴蓮卡找回強大實力，碰上對戰6勝1負的鄭欽文，克服開賽2：4落後，4度破發，搶下對戰第7勝，也斬斷去年巴黎奧運金牌鄭欽文在此的10連勝，莎巴蓮卡說：「其實我很高興當時輸了，因為法網前需要休息一下。我的狀態提升，做好戰鬥準備，在場上全力以赴贏得這場勝利。」

請繼續往下閱讀...

喬帥法網百勝 史上第2人

男單方面，38歲的喬科維奇以6：2、6：3、6：2再挫英國手下敗將諾里，第19度安抵男單8強，改寫單項大滿貫新猷，並達成法網百勝里程碑，也是納達爾以來第2人，將與德國第3種子茲維列夫爭4強門票。

義大利頭號種子辛納挾6：1、6：3、6：4橫掃俄國盧布列夫，延續大滿貫18連勝，追平阿格西、貝克和維蘭德等前輩，並列公開年代第9長，將與哈薩克黑馬巴伯里克拚準決賽席次。

陳冠守青少男單 止步32強

青少男單戰況，陳冠守次輪以5：7、3：6不敵美國第5種子利奇，32強止步。陳冠守男雙與日本川西飛生搭檔，首輪遭遇米利奇（塞爾維亞）／普利希夫塞夫（俄國）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法