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追平後勁 威能帝6勝領頭

2025/06/05 05:30

桃猿威能帝6局失2分，率隊擊敗中信兄弟。 （記者林正堃攝）桃猿威能帝6局失2分，率隊擊敗中信兄弟。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿威能帝不受比賽因雨中斷1小時13分鐘的影響，投出6局失2分的優質先發內容，8︰2擊敗中信兄弟，樂天和戰績排名第3的中信拉近到0.5場勝差。

桃猿陳晨威連續28場安打，聯盟本季最多。（記者林正堃攝）桃猿陳晨威連續28場安打，聯盟本季最多。（記者林正堃攝）

雨後續投 6局僅失2分

中信兄弟德保拉只投2局，寫下生涯先發最短局數紀錄。 （記者林正堃攝）中信兄弟德保拉只投2局，寫下生涯先發最短局數紀錄。 （記者林正堃攝）

威能帝前兩局被擊出3支安打失1分，比賽在2局下半因雨暫停，威能帝在比賽恢復後續投，投到6局結束，只再被擊出3支安打失1分，拿下本季第6勝，追平台鋼雄鷹後勁，並列領先。

樂天總教練古久保健二表示，雖然比賽中斷1個多小時，並沒有考慮換投，也跟威能帝確認過，這場他的直球很有威力，打者不好掌握，前兩局被安打幾乎都是變化球，第3局開始改以直球為主，之後再逐漸加上變化球，有效壓制打者。

這場比賽在小雨中開打，第1局中信先靠著觸身球上壘，王威晨二壘打先馳得點，2出局後詹子賢再擊出安打，王威晨搶攻本壘，被左外野手陳晨威長傳觸殺，中信挑戰判決未能獲得改判，1︰0領先。

第2局樂天由四壞球開啟攻勢，林子偉和宋嘉翔安打攻下追平分，此時雨勢開始變大，中信先發投手德保拉投出四壞球形成滿壘後，比賽被迫暫停。

德保拉也在比賽恢復後續投，樂天下達強迫取分戰術，林政華觸擊護送林子偉跑回超前分，陳晨威安打連得2分，樂天4︰1領先。林政華更在8局下錦上添花，面對呂彥青敲出2分打點安打，比分擴大成8︰2。

陳晨威連28場安打

高居打擊、安打和盜壘王的陳晨威5打數2安打2打點，並有1次盜壘，生涯新高和聯盟本季最多的連續安打場數推進到28，將繼續向前隊友郭嚴文創於2015年的單季連續33場安打紀錄挑戰，跨季紀錄則是蔣智賢創於2015至16年的39場。

德保拉投2局 生涯先發最短

第3局德保拉一上場被林立安打，處理林智平的滾地球發生失誤，德保拉也因左手臂不適退場，紀錄上只投2局，寫下生涯先發最短局數紀錄，舊紀錄是2023年9月29日對味全龍的3局。

中職昨另外兩地花蓮、嘉義賽程都因雨延賽，今天則無安排賽程。

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