晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

提升滑球品質 陳柏均決勝秘武

2025/06/05 05:30

中信兄弟新人左投陳柏均。（記者林正堃攝）中信兄弟新人左投陳柏均。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟新人左投陳柏均6月1日上一軍，對味全龍中繼1局無失分、無安打，新球季有好的開始。

陳柏均去年在一軍出賽7場，只有1場失分，防禦率2.00，今年二軍出賽15場，拿下7救援、1中繼，防禦率1.76，球季開打2個月後終於獲得上一軍機會。

陳柏均表示，去年生涯第一次上一軍很緊張，今年雖然還是很亢奮，已經不會緊張，接到上一軍的通知後，二軍總教練彭政閔也提醒他要保持平常心，二軍怎麼投，上一軍還是一樣的投球，不要想太多。

去年主攻曲球 效果不佳

陳柏均表示，去年投得最多的變化球是曲球，但讓打者揮空的比例不高，今年春訓時二軍投手教練林恩宇建議他，既然曲球的效果不理想，不如改用滑球來決勝，後來牛棚教練艾迪頓也給他同樣的建議，以前因滑球的控制不理想，不太敢投，在兩位教練都希望他用滑球決勝後，春訓的課題就是提升滑球的品質，位移和控球都有明顯提升，在二軍的比賽和一軍首戰都發揮很好的效果。

盼站上一軍牛棚勝利組

陳柏均幾乎都是在比數拉開後登板，他表示，球員都想扮演更重要的角色，希望用穩定的表現建立教練團對他的信心，不但站穩一軍，也能在關鍵時刻登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中