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悍將多事之秋 明若輸吞30敗

2025/06/05 05:30

悍將教練團前天大動作抗議，結果首席教練陳連宏遭罰款4萬元、禁賽2場。（資料照）悍將教練團前天大動作抗議，結果首席教練陳連宏遭罰款4萬元、禁賽2場。（資料照）

陳連宏遭罰款、禁賽

悍將首席教練陳連宏（右）遭罰款、禁賽。（資料照）悍將首席教練陳連宏（右）遭罰款、禁賽。（資料照）

爭議判決提申訴

〔記者龔乃玠／台北報導〕昨中職在花蓮最終戰因雨延賽，富邦悍將向聯盟申訴前天妨礙守備的爭議判決有研議空間，只是首席教練陳連宏仍遭罰款4萬元、禁賽2場，加上除役的爾曼羅索普在社群媒體表示遭「一軍國家隊成員」揶揄，一度讓外界誤會是富邦選手，悍將正值多事之秋。

富邦前天對味全龍5局攻佔一、二壘，一顆投手面前強襲球反彈至三壘方向，劉基鴻欲接球時，因與跑向三壘的跑者高捷險些相撞，高捷被判妨礙守備出局，讓富邦錯失無人出局滿壘大好進攻追分機會，陳連宏向裁判猛烈抗議遭兩度驅逐出場，從昨起執行2場禁賽。

富邦球團認為，球已先接觸投手守備員，後續是否構成判決結果值得研議，因而向聯盟提出申訴。只是，申訴也挽回不了吞下第29敗(12勝)的事實，明悍將回到新莊主場強碰中信兄弟，若輸球將是史上第6快吞下30敗的球隊。

爾曼羅索普遭嘲笑

澄清不是富邦前隊友

不只爭議判決帶來不利局面，富邦前天除役的台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普，前晚在社群媒體透露遭1位一軍國家隊的主力選手嘲笑，痛批讓人很不爽。部分網友以為是前隊友，爾曼羅索普澄清，富邦的兄弟們對他非常好，在球隊也過得很開心，「造成前隊友及球團被誤會感到抱歉。」

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