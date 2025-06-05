TPBL》高柏鎧回歸 無力擋神

海神球迷舉牌嗆貝奇「年度最髒」。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕福爾摩沙夢想家季後賽前兩戰遭逆轉吞敗，長人高柏鎧昨雖回歸，替補上陣攻下全隊次高的17分、9籃板，但也無力率隊贏球。

夢想家長人高柏鎧昨回歸，無力率隊贏球。（TPBL提供）

替補攻下17分、9籃板

高柏鎧是夢想家禁區重要戰力，本季場均9.9籃板、3.2阻攻，但季後賽前2戰因大腿拉傷缺陣，讓夢想家禁區失守，連兩場遭逆轉。

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夢想家昨決定變陣，讓高柏鎧回歸，並從替補出發，另外擺上龍查、霍爾曼，用3名大洋將出擊。教練皮爾曼解釋，高柏鎧體能狀況尚未回到最佳狀態，所以才會擺上另一長人來避免突發狀況，「但他已展現出最佳拚勁。」

球迷嗆貝奇「年度最髒」

前兩戰對胡瓏貿、邱子軒做出危險動作的洋將貝奇，昨並未登錄，但一進場受到球迷的「熱情歡迎」，他們在球場門口高舉印有貝奇照片，並寫上「Dirty of the Year（年度最髒）」的海報。

舉海報的球迷李先生和其他朋友從海神創隊第1年就是粉絲，他說：「海神永不放棄的韌性，就算落後還是會追回來，在工作上也能激勵我。」舉牌動作看似有火藥味，但他表示，大家看球有點激情，但場內就是場內的事情，場外大家都是好朋友。

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