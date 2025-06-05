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法網》高芙逆轉勝 打贏美國內戰

2025/06/05 05:30

高芙昨逆轉第7種子基絲，連2年晉級法網女單4強。 （歐新社）高芙昨逆轉第7種子基絲，連2年晉級法網女單4強。 （歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2種子高芙昨於法國網球公開賽的「美國內戰」後來居上，終以6：7（6：8 ）、6：4、6：1逆轉勝第7種子基絲，連續第2年晉級紅土大滿貫女單4強 ，將與地主大黑馬布瓦松爭奪冠軍戰門票 。

戰勝基絲 連2年晉4強

「這意味著很多，特別是打下這場艱難的比賽，這並不輕鬆，我很高興能夠完成。」高芙克服10個雙發失誤、41次非受迫失誤，歷經前兩盤互破大戰，決勝盤回穩重掌節奏，關鍵3度破發終結今年澳洲公開賽冠軍基絲的大滿貫11連勝。

布瓦松爆冷 殺進準決賽

至於世界排名361的布瓦松再爆冷門，7：6（8：6）、6：3扳倒俄國第6種子「天才少女」安德烈耶娃，成為公開年代首位外卡殺進準決賽的法國新希望。

艾卡拉茲速戰 闖進4強

艾卡拉茲打出個人本屆最佳演出，6：0、6：1、6：4 橫掃美國保羅，西班牙第2種子連3年挺進男單4強，將與義大利年輕同梯穆塞蒂拚決賽門票。連3場4盤激戰後，艾卡拉茲找回手感與狀態，強勁上旋球宰制紅土，開賽勢如破竹連下7局，1小時34分鐘內僅掉5局速戰速決，賽後還向熱情觀眾致意，「我知道你們想看更多的比賽，但我得說聲抱歉，必須盡快完成工作。」

22歲的艾卡拉茲擁有大滿貫4冠，成為自2021年同胞「紅土之王」納達爾以來，首位法網隔年躋身4強的衛冕者，面對去年巴黎奧運銅牌穆塞蒂，以5勝1負穩居上風。

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