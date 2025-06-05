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NBA總冠軍明開戰 哈里伯頓不鳥被看衰

2025/06/05 05:30

哈里伯頓（資料照，法新社）哈里伯頓（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA總冠軍賽明天點燃戰火，外界普遍看好西部冠軍雷霆能笑擁總冠軍金盃，溜馬一哥哈里伯頓無懼外界看衰，畢竟他們已在東部連續「下剋上」淘汰騎士、尼克，躋身爭冠舞台。

各大賭盤看好雷霆稱王

雷霆2012年後首度獲得總冠軍戰門票，溜馬則是2000年後首次爭冠，兩隊首度爭霸，各大賭盤看好雷霆稱王，畢竟例行賽兩度交鋒皆由雷霆獲勝。

溜馬季後賽每一系列賽都不被看好，但他們打出「黑馬」氣勢，哈里伯頓更是溜馬靈魂人物。

美媒《The Athletic》4月公布聯盟匿名投票結果，哈里伯頓被選為「最被高估球員」，他季後賽場均18.8分、9.8助攻，且多次關鍵時刻挺身而出，用實力打臉眾人。

如今，溜馬殺進總冠軍賽還是不被看好，哈里伯頓表示，「只要我們自己相信，就有可能發生任何事情，就算沒有專家或分析師看好我們，但沒關係，我們喜歡這樣。」

對戰場均僅11分、5.5助攻

不過，哈里伯頓本季打雷霆確實不順手，場均僅11分、5.5助攻。《ESPN》指出，雷霆擁有不少防守出色的球員，預料會由道特負責看守哈里伯頓，哈里伯頓若能突破這道難關，溜馬就有望續演驚奇。

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