晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳晨威追逐大紀錄 怕後勁怕梅雨

2025/06/06 05:30

猿隊陳晨威靠手感與腳程，拚出連續28場安打成績。（資料照）猿隊陳晨威靠手感與腳程，拚出連續28場安打成績。（資料照）

連續28場安打

中職單季最長連續場次安打中職單季最長連續場次安打

挑戰郭嚴文障礙

陳晨威檔案陳晨威檔案

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今起在主場跟台鋼雄鷹打3連戰系列賽，「光速神威」陳晨威追逐單季連續場次安打紀錄是受關注焦點，距離2015年郭嚴文保持的連33場中職紀錄，僅差5場，陳晨威不只自身要維持打擊手感，在梅雨季還要看「天意」，避免2016年張志豪因雨裁定中斷紀錄的插曲重演。

郭嚴文（資料照）郭嚴文（資料照）

世界12強賽冠軍國手陳晨威征戰未見疲態，全勤出賽41場，目前暫居聯盟打擊、安打、得分和盜壘王，從4月19日開啟連續安打紀錄，期間共111打數狂敲42支安打，打擊率3成78，其中更包括8支內野安打，1日對上統一獅，陳晨威就靠2支內野安打延續紀錄，腳程成為他的利器。

陳晨威逐步逼近高懸10年壯舉之際，台灣正值梅雨季，天候也左右著紀錄，前天桃園就因雨中斷1小時13分，所幸陳晨威在2局就敲安，將連續安打場次延續至史上第6長的28場，避免5局打完隨時面臨因雨裁定的危機。陳晨威擔任開路先鋒則有利於締造紀錄。如果，天公作美，最快在下周四(12日)洲際對中信兄弟追平郭嚴文紀錄。

怕因雨提前裁定

張志豪憾事再現

過去在2016年5月22日就曾發生雨神斬斷大紀錄的意外，地點就在桃園，張志豪前3打席無安打，比賽打完5局就降下大雨，當時經過1小時的等待，中信雖然想再戰，讓張志豪有再挑戰紀錄的機會，最終聯盟仍宣布裁定比賽，張志豪中斷連30場安打，無緣追平林易增的隊史紀錄。

今晚台鋼雄鷹推派吉田一將先發，陳晨威尚未對決過，而在台鋼3連戰中，對上後勁將是最大考驗，陳晨威生涯對他14打數僅敲3支安打，吞下3次三振，對戰打擊率僅2成14。而後勁也要延續連勝紀錄，上月31日已寫下洋投史上最長的跨季16連勝，接下來劍指潘威倫21連勝的聯盟紀錄。

陳晨威除了在場上的打擊紀錄受關注，樂天本週將舉辦「FUSO動紫趴」，除了6日至8日邀請11組藝人接力登場，陳晨威8日也要在賽後跟李勛傑、林政華、林智平獻唱，當天動力火車也會登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中