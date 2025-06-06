陳晨威追逐大紀錄 怕後勁怕梅雨

猿隊陳晨威靠手感與腳程，拚出連續28場安打成績。（資料照）

連續28場安打

中職單季最長連續場次安打

挑戰郭嚴文障礙

陳晨威檔案

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿今起在主場跟台鋼雄鷹打3連戰系列賽，「光速神威」陳晨威追逐單季連續場次安打紀錄是受關注焦點，距離2015年郭嚴文保持的連33場中職紀錄，僅差5場，陳晨威不只自身要維持打擊手感，在梅雨季還要看「天意」，避免2016年張志豪因雨裁定中斷紀錄的插曲重演。

郭嚴文（資料照）

世界12強賽冠軍國手陳晨威征戰未見疲態，全勤出賽41場，目前暫居聯盟打擊、安打、得分和盜壘王，從4月19日開啟連續安打紀錄，期間共111打數狂敲42支安打，打擊率3成78，其中更包括8支內野安打，1日對上統一獅，陳晨威就靠2支內野安打延續紀錄，腳程成為他的利器。

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陳晨威逐步逼近高懸10年壯舉之際，台灣正值梅雨季，天候也左右著紀錄，前天桃園就因雨中斷1小時13分，所幸陳晨威在2局就敲安，將連續安打場次延續至史上第6長的28場，避免5局打完隨時面臨因雨裁定的危機。陳晨威擔任開路先鋒則有利於締造紀錄。如果，天公作美，最快在下周四(12日)洲際對中信兄弟追平郭嚴文紀錄。

怕因雨提前裁定

張志豪憾事再現

過去在2016年5月22日就曾發生雨神斬斷大紀錄的意外，地點就在桃園，張志豪前3打席無安打，比賽打完5局就降下大雨，當時經過1小時的等待，中信雖然想再戰，讓張志豪有再挑戰紀錄的機會，最終聯盟仍宣布裁定比賽，張志豪中斷連30場安打，無緣追平林易增的隊史紀錄。

今晚台鋼雄鷹推派吉田一將先發，陳晨威尚未對決過，而在台鋼3連戰中，對上後勁將是最大考驗，陳晨威生涯對他14打數僅敲3支安打，吞下3次三振，對戰打擊率僅2成14。而後勁也要延續連勝紀錄，上月31日已寫下洋投史上最長的跨季16連勝，接下來劍指潘威倫21連勝的聯盟紀錄。

陳晨威除了在場上的打擊紀錄受關注，樂天本週將舉辦「FUSO動紫趴」，除了6日至8日邀請11組藝人接力登場，陳晨威8日也要在賽後跟李勛傑、林政華、林智平獻唱，當天動力火車也會登場。

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