獅踢館龍保位 最高CP值週日亮燈

布雷克（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕戰績領先的統一獅，今天起和排名第2的味全龍3連戰，統一如果能在這次的首位攻防戰橫掃味全，有機會在週日首度點亮上半季封王魔術數字M11或M12，首戰兩隊分別由布雷克和艾璞樂先發。

艾璞樂（資料照）

統一目前對富邦悍將和台鋼雄鷹已經分別有M7和M13，而今天起除了前兩名的統一和味全正面對決，另外兩組3連戰剛好都是已浮現魔術數字的球隊，對上還沒有魔術數字的球隊，分別是台鋼對樂天桃猿、富邦對中信兄弟，使得統一有在週日點亮魔術數字的機會。

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獅龍先發洋投本季對戰數據

三條件同時成立

上半季封王M12

不過，統一要在週日點燈難度相當高，必須自己橫掃味全，加上台鋼橫掃樂天，而且中信至少輸1場，在這個前提下，中信3連戰輸1場，統一將點亮M12，中信輸2場或以上則是M11。統一本季對味全3勝4敗，台鋼對桃猿5勝2敗，富邦對中信3勝4敗。

今天之前本週賽事大多因雨順延，統一還沒有出賽過，味全也只打1場，統一、味全3連戰可能全部由洋投先發。

統一布雷克本季對味全2場都吞敗，防禦率8.68。統一對味全最有壓制力的是蒙德茲，但上週下二軍，本週還無法登錄。梅賽斯投2場，戰績1勝1敗，防禦率3.00，飛力獅尚未對戰過味全。

味全系列戰3名洋投將傾巢而出，艾璞樂對戰2場，戰績1勝1敗，鋼龍投1場拿下勝投，龍聖還沒有對戰紀錄。

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