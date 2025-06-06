玉山盃》仰望綠島學長林吳 陳世展勾勒中職夢

「綠島潛水艇」陳世展先發5局奪勝，率東縣在玉山盃旗開得勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕玉山盃青棒賽昨開打，9支美職和5支中職球探齊聚桃園青埔球場獵才，台東縣「綠島潛水艇」陳世展先發5局失2分拿下勝投，率隊以4：2擊敗花蓮縣拿下首戰勝利，他表明，已報名月底中職選秀，打職棒是兒時夢想，不在乎選秀輪次，只希望能圓夢。

出身綠島的陳世展在豐田少棒時期，因身材和力量受限，校長方穎豐建議他改練下勾，後來「勾」出一片天，成為去年U18亞青冠軍國手，他透露，會看網路影片參考學習中職低肩側投或下勾投手，例如黃子鵬、陳宇宏、張喜凱的投球細節，再融合自身投球更進化。

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綠島潛水艇 已報名選秀

走上棒球這一條路，陳世展笑說，國小看「大師兄」林智勝在2015年12強賽砲轟古巴，國中看綠島學長林吳晉瑋加入中信兄弟，內心十分嚮往職棒，「原本想跟大師兄一樣當全壘打王，後來卻當投手，沒辦法，這就是緣分。」

陳世展上月王貞治盃完封平鎮高中為主體的桃園縣，他在東體高三進步神速，令球探眼睛為之一亮，東體總教練陳峰岳指出，陳世展高三球速突破130公里，並用配球、速差、快慢投球節奏與打者周旋，高三這一年三振率顯著提升，在投手丘上更有侵略性。

陳世展表示，高三勤做重量訓練，體格壯碩不少，投直球就像甩鞭子一樣甩出去，非常有力，他沒有特別追求球速，要求速差和控球，三振自然會出來。

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