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TPBL季後賽》林書豪巨大14分 國王強勢聽牌

2025/06/06 05:30

國王洋將曼尼高（左）投進關鍵三分球，隊友桑尼激動的熊抱慶祝。（記者廖振輝攝）國王洋將曼尼高（左）投進關鍵三分球，隊友桑尼激動的熊抱慶祝。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕新北國王無愧TPBL例行賽龍頭，昨6人得分雙位數，最終以113：104戰勝地主台新戰神，系列賽取得3：0聽牌，明天將尋求贏下最重要一戰，以直落四橫掃之姿挺進總冠軍賽。

林書豪（左）傷癒歸隊展現強大威脅性，率國王擊敗戰神，取得3連勝聽牌。 （記者廖振輝攝）林書豪（左）傷癒歸隊展現強大威脅性，率國王擊敗戰神，取得3連勝聽牌。 （記者廖振輝攝）

傷癒歸隊

激出團隊高命中率

國王昨迎來林書豪傷癒歸隊，即使他只有14分進帳，不過在場上還是發揮影響力，為隊友製造更多絕佳出手機會，場上正負值＋17也是全隊最佳。林書豪表示，贏球真的是靠團隊，大家的防守、進攻都有做好，「我們在第4節更是每個人都有展現切入能力，這場比賽表現真的很棒！」

正如林書豪所說，除了他展現威脅性，國王進攻多點開花，替補出發的洋將曼尼高，攻下全隊最高24分外帶8籃板、3助攻，林書緯貢獻19分，桑尼18分、7籃板，李愷諺拿18分，沃許本也有11分進帳，團隊二分球投籃命中率高達65.9％，驚人命中率獲主帥萊恩讚賞。

前兩場平均輸24.5分的戰神，昨回主場至少不再「恍神」，鏖戰至末節才被國王打倒，總教練許皓程表示，「至少我們此仗有拚到最後，真的要謝謝洋將莫爾曼的付出！」

莫爾曼上半場包辦27分，全場以24投12中，包括5顆三分球，拿下37分外帶12籃板、8助攻，只是扛了3節後，在第4節氣力放盡得分掛蛋。其實，萊恩在賽後記者會也向莫爾曼致敬，大讚他表現太出色。

戰神瀕危 明G4本土當自強

戰神此仗用3名大洋將強化禁區戰力，無奈艾力克9投2中，僅7分、8籃板，米勒只有9分、9籃板，由於戰神連3場改變洋將陣容還是無緣開胡，明天在G4背水一戰，需要期待本土球員跳出來，力拚延長戰線。

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