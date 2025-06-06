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渴冠程度一個樣 溜馬治SGA得天下

2025/06/06 05:30

吉爾吉斯亞歷山大本季對戰溜馬得心應手。（資料照）吉爾吉斯亞歷山大本季對戰溜馬得心應手。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024-2025年NBA總冠軍賽今天點燃戰火，由雷霆與溜馬正面交鋒，雷霆上次奪冠是1979年前身西雅圖超音速，溜馬則追溯至1973年ABA時期，兩隊首度在季後賽碰頭要力拚終結多年冠軍荒，《自由體育》整理觀戰焦點，與球迷一同迎接本季壓軸好戲。

溜馬需要哈里伯頓（中）再度施展魔法，率隊締造奇蹟。（資料照）溜馬需要哈里伯頓（中）再度施展魔法，率隊締造奇蹟。（資料照）

兩隊一哥 跟P.喬治脫不了關係

今年是史上首次兩支不用繳納豪華稅的隊伍在總冠軍賽對決，證明不需要迎來一線球星也能打出競爭力，兩軍現今主力卻意外都與明星前鋒P.喬治有關，2017年溜馬將P.喬治送至雷霆換回沙波尼斯，5年後再把後者送到國王，換回的其中一人就是哈里伯頓。

而被溜馬送到雷霆的P.喬治在2019年決定與雷納德一同在洛城打拚，雷霆向快艇換回如今的一哥吉爾吉斯亞歷山大以及多枚選秀籤，其中2022年選進J.威廉斯。

SGA無敵 溜馬靠內姆哈德解題

國際賭盤與外媒普遍看好西部龍頭雷霆能登上王座，「SGA」更是總冠軍賽MVP的熱門人選，他本季在冠軍戰前的季後賽平均拿29.8分、5.7籃板、6.9助攻，歷史上只有喬丹、詹姆斯、約基奇辦到過。

吉爾吉斯亞歷山大在例行賽兩次對決溜馬，第一戰轟下45分，第二戰只打31分鐘就拿33分，且兩場加起來只有1次失誤，如何限制「SGA」發揮成為溜馬爭冠路上首要課題，預計主防他的小將內姆哈德被視為系列賽X因子。

哈里伯頓 強碰雷霆需要奇蹟

哈里伯頓雖與東冠MVP擦身而過，但從首輪對決公鹿的準絕殺上籃、準決賽第二戰倒數1秒飆進三分彈逆轉騎士，到東冠首戰面對尼克的神奇壓哨球，堪稱今年最會書寫奇蹟的男人。

只是相較「SGA」對於溜馬的宰制力，哈里伯頓例行賽對戰雷霆發揮有限，第一場只拿4分，第二戰雖有18分進帳，傳出3助攻是本季次低，溜馬想再演「下剋上」他必須跳出來。

矛盾對決 溜馬慎防雷霆設局

溜馬今年季後賽的進攻效率值是117.7，僅次第二輪手下敗將騎士，雷霆的防守效率值104.7則傲視群雄，堪稱矛盾對決。兩隊陣容年輕、都以快節奏球風見長，哈里伯頓在上輪面對尼克曾單場繳出32分、12籃板、15助攻且全場0失誤的完美大三元，溜馬在他的穿針引線下常以轉換進攻快速得分，但碰上攻守更加全面的雷霆可能必須打折扣，雷霆今年季後賽製造對手失誤率17.7%高居各隊之首，每場平均斬獲10.8次抄截。

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