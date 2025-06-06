法網》喬帥來回41拍得分 逼退唱衰聲浪

喬科維奇（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇證明油箱還有油，他在歷經3小時17分鐘的激戰後，以4：6、6：3、6：2、6：4逆轉德國第3種子茲維列夫，生涯第13度挺進法國網球公開賽男單4強，將與23歲的義大利球王辛納爭奪決賽門票。

逾3小時大戰

38歲殺進4強

38歲的喬科維奇是法網自1968年以來，打進4強的最年長男單球員，而這也是他生涯第51次站上大滿貫賽4強，繼續擴大自己所保持的紀錄。

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喬科維奇昨在第四盤第6局的41拍激烈來回中，靠著左右來回調動茲維列夫，並引誘對手來到網前，掃出致勝穿越球，從絕境中挽救盤末點，成為本場比賽勝負的分水嶺，而這一分也被外界大讚充分體現他的場上智慧和充沛體力，連茲維列夫都甘拜下風，「很多人把他排除在奪冠熱門之外，但他依然擊敗最強的對手，況且他拿了24座大滿貫冠軍，我早預料他能打出這樣的表現。」

談到比賽中改用小球和挑高球的策略，喬科維奇表示，「我覺得在底線根本打不穿他，所以我轉而吸引他來到網前，冒險使用小球，打一些發球上網，這些都是必須做出的戰術調整。」

喬科維奇挑戰史無前例的第25座大滿貫冠軍只差最後2勝，他的下一輪對手將是辛納，辛納在8強以6：1、7：5、6：0橫掃哈薩克黑馬巴伯里克，拉出在大滿貫賽的19連勝。喬帥說：「要對上世界第一總是不容易，而且很久沒對到他，過去3、4次碰頭其實都很接近，我會試著繳出最好表現。」

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